Ma van a magyar festészet napja

Október 18-a Szent Lukács névnapja, aki a festők védőszentje volt, így 2002 óta ez a nap a magyar festészet napja is egyben. A rendezvénysorozat egy civil kezdeményezés, amit Bráda Tibor, Zsolnai Gábor, Bayer Ilona, Szentgyörgyi József, Fabók Gyula álmodott meg még 2002-ben. 2003-ban már kétnapos volt a rendezvény, 2006-ban pedig több mint egy héten át tartottak a festészet ünnepéhez kötődő események. Tavaly 400 művész kétezernél is több képe volt látható országszerte és a kezdeményezéshez csatlakozott több határon túli kiállítóhely is, idén még ennél is több résztvevővel számolnak. További információk és programok itt olvashatók.

Ma van a magyar festészet napja Fotó: Pexels.com (Képünk illusztráció)

283 éve született az első magyar regény írója

Dugonics András, az első magyar regény, az Etelka írója és a matematikai műnyelv megteremtője 283 éve, 1740. október 18-án született Szegeden, majd ott is hunyt el 1818 júliusában. Ő használt először számos, a mai nyelvben is tovább élő matematikai kifejezést, mint például: bizonyítani, egyenlet, gömb, gyök, hasonló, háromszög, henger, húr, sugár, szög, véges. Legsikeresebb műve az első magyar nyelven írt regényként számon tartott Etelka, melyet 1786-ban fejezett be, de a mű a cenzúra miatt csak 1788-ban jelent meg.

Egy éve ilyenkor kerültek vissza az oroszlánok a helyükre

2022. október 18-án tértek vissza az eredeti helyükre a Lánchíd budai hídfőit díszítő, megszépült kőoroszlánok. Az egyenként több mint 10 tonnás kőszobrokat daruval, három darabban emelték vissza a háromméteres gránittalapzatukra. A sóskúti mészkőtömbből faragott szobrokat a szakemberek gondosan elhelyezték a talapzatukon, majd a következő hetekben már ott, a helyszínen habarccsal „ragasztották” össze őket.

Indul az Őszi Bach fesztivál

2023. október 18.–november 1. között tizennegyedik alkalommal rendezik meg a Budavári Bach Fesztivált. Ennek keretében nyolc koncerten, kiváló művészekkel tisztelegnek J. S. Bach életműve előtt kizárólag historikus, barokk hangszerek megszólalásával. A koncertekre – amik este hétkor kezdődnek – a belépés díjtalan. Helyszín: I. kerület, Táncsics Mihály utca 28. További információk az eseményről itt olvashatók.

Egy éve ilyenkor kerültek vissza az oroszlánok a helyükre Fotó: Máté Krisztián/Metropol

Ma van az Európai Unió emberkereskedelem elleni napja is

Az Európai Unió 2007-ben nyilvánította október 18-át az emberkereskedelem elleni küzdelem napjává. Az európai nap fő célja, hogy felhívják a figyelmet az emberkereskedelem megelőzésére, és fokozzák az információ, a tudás és a legjobb gyakorlatok áramlását a területen tevékenykedő szereplők között. Magyarország kormánya is elkötelezett az emberkereskedelem elleni küzdelemben. 2020 februárjában fogadták el hazánk 2020–2023 közötti időszakra vonatkozó emberkereskedelem elleni nemzeti stratégiáját, melynek végrehajtását kettő, egyenként kétéves intézkedési terv segíti. Az Európai Bizottság emberkereskedelemmel foglalkozó honlapja itt található.

Felhős idő lesz, de esni maximum este fog

A koponyeg.hu előrejelzése szerint a fővárosban a minimum-hőmérséklet 4, a maximum pedig 17 lesz ma. Reggel ismét lehet gyenge fagyra lehet számítani, de délutánra felmelegszik az idő majd délnyugat felől egyre inkább megnövekszik a felhőzet, és estétől már eső, zápor is előfordulhat.

Alaszka ezen a napon lett Amerika része

Miután 1867-ben megvásárolták Oroszországtól, Alaszka területe hivatalosan is az Amerikai Egyesült Államok fennhatósága alá kerül. Ennek apropóján minden év október 18-án ünnepséget tartanak. Alaszka napja (Alaska Day) katonai tiszteletadással indul amit egy felvonulás követ, végül pedig újra játsszák az átadási ünnepséget. A hivatalos ünnep csak egynapos, de hozzá kapcsolódó rendezvényeket más napokon is szerveznek. Ezek között találhatók bálok, koncertek, táncbemutatók és hosszú távú futóversenyek is.

Ezeket az útszakaszokat érdemes lesz kerülni

Sávlezárás lesz Zuglóban a Nagy Lajos király útján este 18.00-ig mert gázvezetéket javítanak. Buszsávlezárásra kell számítani a XII., Csaba utcában este 20.00-ig ugyanezen okból. Lezárás lesz a XIV., Kassai utca, a Balázs utca és a Fűrész utca között egy rövid szakaszon csatornajavítás miatt este nyolcig. Szintén 20.00 óráig kell sávlezárásra számítani az Istenhegyi úton a Németvölgyi út közelében, mert javítják a csatornát.