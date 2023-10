Hihetetlen dolgot találtak a Balatonba zuhant vadászgépen, 80 év után is működik

A második világháborúban, 1944-be kapott találatot a Magyar Királyi Légierő egy Messerschmitt vadászgépe, ami a Balatonba zuhant. Most, több évtizeddel az események után, több lépcsőben folyik a Balatonba zuhant vadászgép kiemelése. A felszínre hozott leletek közül hatalmas szenzációval bír egy iránytű, ami a tó medrében töltött közel nyolcvan év után is tökéletesen mutatja az irányt.

Magyarországi célpontok ellen indított légitámadást 1944. július 2-án az amerikai hadsereg. Több mint 900 bombázót és vadászrepülőt indítottak, ez volt az addigi legnagyobb légitámadás magyarországi célpontok ellen. A Magyar Királyi Légierő 18 vadászrepülőt tudott felsorakoztatni, akik a német haderővel együtt vették fel a harcot az amerikaiakkal szemben. A három hősi halált halt magyar pilóta közül az egyik, a 21 éves Beregszászi Sándor volt. A gépe Balatonakarattyánál kapott találatot, majd a Balatonba zuhant. A Győrben gyártott gép zuhanását követően egy méter mélyre fúródott a „a magyar tenger” iszapjába.

A Balatonból felszínre hozott Messerschmitt vadászrepülőt is Győrben gyártották

Fotó: Magyar Királyi Légierő

A honvédség kiemelő akcióiban számos tárgyi emlék látott ismét a napvilágot. A gép futóművét, légcsavarját, és a motorját már megtalálták. A most felszínre hozott muzeális ereklye egy iránytű, aminek különlegessége, hogy a víz alatt eltöltött közel nyolcvan év után is tökéletesen mutatja az irányt.

Tervezik a gép további darabjainak kiemelését is, ha minden jól megy akkor a következő hetekben a felszínre hozzák azokat, és a restaurálás után a Szolnokon, a magyar repülőmúzeumban nézhetik majd meg az érdeklődők.