Sikeresen indult a honvédség toborzó kampánya

Nagyon jól fogadták a fiatalok a Magyar Honvédség Embert a vasra toborzási ajánlatát/kampányát: több százan jelentkeztek Hódmezővásárhelyen, a Kinizsi Pál 30. Páncélozott Gyalogdandárnál - mondta Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter az M1 aktuális csatorna keddi műsorában.



A miniszter felidézte: "Embert a vasra!" szlogennel szólította meg a fiatalokat néhány héttel ezelőtt, hogy jelentkezzenek a csúcskategóriás Lynx gyalogsági harcjármű személyzetének. Mint mondta, a Lynx üzemeltetése komplex katonai munka, így azokat keresték, akik a leginkább alkalmasak erre a feladatra és őket kiemelt, bruttó 737 ezer forintos illetménnyel honorálják.

Hozzátette: olyan sokan jelentkeztek, hogy az eredetileg egynaposra tervezett programot kétnapossá kellett bontani, az első jelentkezők hétfőn már túlestek az egészségügyi, pszichológiai és fizikai felmérésen.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf hangsúlyozta: a Lynx üzemeltetéséhez más típusú hozzáállásra, egy fiatalos, dinamikus, a digitális technikában jártas generációra van szükség. Hozzátette: ezért is örömteli, hogy a jelentkezők döntő többsége 25 év alatti volt. Jelezte: aki nem fér bele a Kinizsi Dandár Lynx gyalogsági harcjárművel felszerelt gránátos zászlóaljába, annak is adnak ajánlatot a Magyar Honvédség más alakulatainál.

A digitális technikában jártas generációra van szükség.

Elmondta azt is, a bevonultak egy többhetes alapkiképzést követően kezdik meg kiképzésüket a speciális eszközre.

A miniszter a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában azzal kapcsolatban, hogy hat középiskolában megkezdődött a honvédelem tantárgy oktatása szeptemberben, elmondta: nagyon fontos, hogy a fiatalok megismerjék, mit jelent a honvédelem és ezzel milyen feladatok járnak.

Jelezte: az első reakciók nagyon jók, a tantestületben az egyenruha megjelenése pozitív érzéseket vált ki, a katonák nyugalmat, tekintélyt sugallnak és "a hétköznapi patriotizmus megjelenése az iskolában nagyon jót tesz mindannyiunknak".

A miniszter hétfőn jelentette be, hogy a vitéz Szurmay Sándor Helyőrség Dandár laktanyája felveszi a dandár kötelékébe tartozó 32. Gyalogezredet 1741-ben megalapító Mária Terézia királynő nevét. A műsorban ezzel kapcsolatban Szalay-Bobrovniczky Kristóf elmondta, a 18. század volt a magyar hadtörténelem egyik legfontosabb százada, a magyar gyalogezredek felállításának időszaka.

Felhívta a figyelmet arra, a csapathagyományok ápolásának rendkívül nagy megtartó és motivációs ereje van. Fontos, hogy a katonák napi feladataik ellátása mellet tudják, hogy egy hosszú történelmi lánc részei is, és erre méltán legyenek büszkék. Megjegyezte: a Magyar Honvédség több alakulatát is a magyar hadtörténelemben kiemelt szerepet betöltő személyről nevezték el. A budaörsi úti laktanya Mária Teréziára való átkeresztelése összeköt minket katonai múltunk egy fényes időszakával, ami az ő uralkod?sának idejére volt jellemző.

Mária Terézia, mint a laktanya névadója emlékeztet bennünket az anyák, nők féltő gondoskodására, amire napjainkban szükségünk van - tette hozzá a miniszter.