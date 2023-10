Heroes of the Future – A jövő hősei

A Heroes of the Future igazi élőszereplős videójátékra emlékeztetett, amelyben az érdeklődők maguk is részeseivé válhattak a bő egy órát felölelő vezetett túrának. Az élményprogramot két (fő)szereplő vezette, akik jövőkutatóként érkeztek 2070-ből a jelenbe. Látványos megoldásokkal, kép-, hang- és fényeffektek segítségével szembesítették a játékosokat azzal, hogy hová jutott, illetve hová juthat bolygónk 50 esztendő múlva.

Fotó: KB Planet

A résztvevőknek a lesújtó statisztikákkal kellett felvenni a harcot, amelyben segítségképpen a két jövőkutató számos alternatívát felmutatott. A játékosok az induláskor kapott színes karszalagjaikkal javíthattak a környezet helyzetén, attól függően, hogy éppen melyik ökoszisztémának megfelelő helységben tartózkodtak. A két jövőkutató folyamatos kapcsolatban állt egy mindenki számára láthatatlan szereplővel, a főnökkel. Az ő utasításai és bölcs gondolatai vezették a társaságot a Föld megmentésében. Az élményprogram során a jó mellett a rossz figura is feltűnt az influenszer személyében. Mai korunk népszerű „foglalkozása” ráébreszthette a gyermekeket arra, hogy a féligazságok és a valós alapot nélkülöző okoskodások sok esetben bizony félrevezetőek lehetnek. A Heroes of the Future esetében pedig a küldetés sikerességét veszélyeztethették.

Fotó: KB Planet

A számos negatív hatásnak „köszönhetően” menet közben a kutatók is elbizonytalanodtak a jövőt illetően, éppúgy, ahogy ez napjainkban is jellemző. Ekkor tűnt fel egy újabb szereplő, a hekker, aki a nehéznek tűnő feladatok megoldására újabb alternatívákat javasolt. A szellemi tárházból összegyűjtött sokéves tudása újabb pozitív impulzusokat adott a játékosoknak, akik – ha megfogadták tanácsait – valóban élhetőbbé tehetették a világunkat.

A játék vége felé a virtuális tér egészen valósággá vált. A kihívásokon túljutva az élményprogram utolsó momentumaként a gyermekek személyesen is találkozhattak a főnökkel, akitől fontos és megszívlelendő útravalót kaptak a fenntartható és környezettudatos életmóddal kapcsolatban.

Összességében egy látványos és mai, izgalmas és interaktív, humoros, de egyben elgondolkodtató bő órát tölthettek a fiatalok a Heroes of the Future élményprogramon, élvezve a szabad döntés jogát, miközben láthatták, mi minden csakis rajtunk múlik.

Fotó: KB Planet

A Heroes of the Future-re a szerdai hivatalos megnyitó előtti két napra iskoláscsoportok jelentkezését várták, és akkora volt az érdeklődés, hogy egy nap alatt beteltek a férőhelyek. A jövő hősei élményprogramon összesen 7800 gyermek vett részt.

Áder János korábbi köztársasági elnök, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány alapítója és kuratóriumi elnöke az esemény fővédnökeként ekképpen fogalmaz:

„Miről is szól a fenntartható fejlődés? Az életünkről. A ma élőkről és a jövőben megszületendők életéről, életesélyeiről, életminőségéről.”

Ez az edukációs élményprogram valódi megoldásokat adott a fiatalok kezébe bolygónk védelmével kapcsolatban. A Heroes of the Future szeptember végén volt látogatható Budapesten, a Hungexpon.

(x)