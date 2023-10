Rejtély, ki temeti majd el az esztergomi robbantót

Magával együtt egy a TEK szolgálatában álló kétgyermekes családapát is megölt az esztergomi robbantó. A végtisztesség azonban őt is megilleti, csak egyelőre kérdés, ki vállalja magára a temetés költségeit. Információink szerint az esztergomi temetőkben még senki sem rendelte meg a szolgáltatást, de ha Juhász László nővére és fia sem teszi ezt meg, akkor az önkormányzat feladata, hogy a köztemetést elintézze.

Juhász személyes tárgyainak egy része megmaradt a robbantás után Fotó: Olvasói

Mint arról többször beszámoltunk, szeptember 20-án Juhász László a háza felrobbantásával fenyegetőzött, ezért a tűzoltók mellett a rendőrség, illetve a TEK is a házhoz sietett.

A túsztárgyaló több órán keresztül próbálta a férfit meggyőzni, hogy ne robbantson, Juhász azonban mégis beváltotta fenyegetését.

Vele együtt a TEK egyik képviselője, egy kétgyermekes családapa is életét vesztette. Noha a szélsőséges nézeteket valló robbantót a szomszédai segítőkész embernek ismerték, nem sokan kértek a szolgálataiból, mert cserébe meg kellett hallgatniuk az összeesküvés-elméleteit.

Az esztergomi robbantó tankönyvei túlélték a rendőrgyilkos detonációt

A Bors hétfőn járt a helyszínen. Mint kiderült: noha a területre hivatalosan nem lehetne belépni, a guberálókat ez nem különösebben zavarja, és elkezdték széthordani, amit lehet. Ugyanakkor az még az utcafrontról is látszik, hogy Juhász több ingósága – egy fekve nyomó pad, egy mikrohullámú sütő, egy hűtőszekrény – ott maradt, ahogy a masszőr tanfolyamon kapott könyvei is megúszták a robbanást. Emellett a kocsija is viszonylag épségben volt.

Egy hűtőszekrény a kert közepén Fotó: Olvasói

Juhász egyik ismerőse egyébként a következőket mesélte a lapnak:

Néhány házzal arrébb lakom, ezért jól ismertem Lászlót. Természetesen együttérzek a hősi halált halt rendőr családjával, de kimondom: Lacit is sajnálom. Elborult az elméje, mással nem lehet magyarázni a tettét.

"Rengeteg erre a katasztrófaturista, ezért jobban láttuk, ha kiteszünk egy „magánterület” molinót. A robbantás óta már találkoztam itt László nővérével, illetve a már felnőtt fiával. A gyerek egyelőre nem döntötte el, hogy igényt tart-e az örökségre. Könnyen lehet, hogy Laci adóssága meghaladja a telek értékét, nem beszélve arról, hogy a megölt TEK-es családja is kártérítést követelhet" – mondta az idős férfi.