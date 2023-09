Rettegtek tőle a helyiek: ez a férfi a felelős az esztergomi rendőrtragédiáért

Mint arról a Metropol is beszámolt, szerda este robbanás rázta meg Esztergom külvárosi részét. A Terrorelhárítás embereit azért riasztották, mert egy mindenki által agresszívnek és furcsának tartott helyi férfi kora délután magából kikelve fenyegetőzni kezdett.

A férfi feszítős képeket pakolt ki magáról, de profiljának nagy része a gyűlölködésről szólt – Fotó: Facebook

Hajdu János, a Terrorelhárítási Központ főigazgatója elmondta: 8 sérültjük van, ebből 5 fő súlyos és 3 könnyű sérült. Egyikük sincs életveszélyben. A robbanásban egy rendőr életét vesztette, akit hősi hallottá nyilvánított dr. Pintér Sándor.

A Ripost most utánajárt ki volt az a férfi, aki mindezért a szörnyűségért a felelős. Az ott élő J. Lászlót a legtöbben csak látásból ismerték, ami nem véletlen: a férfi agresszív, mogorva és magának való fickó hírében állt, házát pedig messze elkerülték, ugyanis nem volt ritka, hogy dühkitörések közepette őrjöngött. A férfi szerda délelőtt is hasonló ámokfutásba kezdett, ezért is hívták ki rá a rendőröket, akik előtt már amúgy sem volt ismeretlen: becsületsértés miatt már jó ideje körözés volt ellene érvényben, melyet a tragédia után távolítottak el a rendőrség oldaláról.

A masszőrként dolgozó férfi, úgy tudni, Fehérgyarmaton született, ellene pedig korábban a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság bocsátott ki elfogatóparancsot. László azonban már jó ideje Esztergomba költözött, itt folytatta a praxisát, miközben a rendőrök elől is rejtőzködött.

Közösségi oldalán található profilja szerint is agresszív volt: előszeretettel és vadul, szélsőségesen politizált, az oldalon emellett egymást érték az antiszemita kiírások is, a bejegyzések mindegyikéből süt a tömény gyűlölet.