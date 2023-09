Robbantás történt Esztergomban: egy rendőr meghalt, többen megsérültek

A Bors információi szerint hatalmas robbanás rázta meg Esztergom egyik utcáját. Úgy tudják, hogy egy férfi fenyegetőzött robbantással, később pedig be is váltotta azt. Többen megsérültek, meg nem erősített információk szerint egy halálos áldozat is van.

Információk szerint rendőrök is sérültek, és az áldozat is rendvédelmi szerv dolgozója.

A környékbeliek sokkos állapotban vannak.

Már jó ideje folyamatos a szirénázás, azt, hogy rendőr, mentő vagy tűzoltó-e, nem tudjuk, de valószínűleg az összes. Iszonyatos mennyiségű ember érkezett, és azóta is megállás nélkül száguldanak, szóval sejtjük, hogy nagy lehet a baj. Mi is aggódunk, hogy mi lehet ez, nagyon megijedtünk

- mondta a lapnak egy helyi lakos.