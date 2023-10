Durva, ami jön: elő a pulóverekkel, sőt a kabátokkal is

Annak ellenére, hogy a vénasszonyok nyara kellemes kiránduló időt biztosított, a langyos ősznek lassan búcsút inthetünk. A meteorológusok szerint, hét elején beköszönthet az első fagy.

Hétfőn hajnalban beköszönthet a fagy Fotó: met.hu

Az Országos Meteorológiai Szolgálat időjárás előrejelzése szerint, hétfő hajnalban akár fagypont alá is eshet a hőmérő higanyszála. Reggel -2 és 7 fok között fog alakulhat a hőmérséklet, de napközben már nyoma sem lesz a dermesztő hidegnek. Délután az idő napos és száraz lesz, élvezzük ki az sokszínű őszt a szabadban. Átlag 13 és 17 fok közé emelkedik majd a hőmérséklet.

Beköszöntött a hideg őszi idő Fotó: koponyeg.hu

Hétfőn nyugat felől megnövekszik a felhőzet. Egy-egy helyen kisebb eső, zápor is előfordulhat. Az északi szél délire fordul, este még több helyen, hajnalban a Kisalföldön és az Alpokalján kísérik élénk lökések. Budapesten szeles, csapadékos idő várható, reggel 7-9, napközben maximum 14 fok körül alakulhat a hőmérséklet.

Nagyot zuhanhat a hőmérséklet, ami hatással lehet a szervezetre Fotó: David Garrison / Pexels



Tíz fokot is eshet a hőmérséklet

Hétfőre nyolc fokot is eshet a napi csúcshőmérséklet, ami megviselheti a szervezetet. Az erős hidegfront hatására a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, továbbá a krónikus betegségek tünetei is felerősödhetnek.