Szívmelengető üzenet érkezett a kés és láb nélkül született világhírű előadótól

Nick Vujicic a Nem Adom Fel Alapítvány és a Pro Filii Alapítvány jóvoltából több magyarországi és határon túli nagyvárosban tartott az elmúlt napokban teltházas elődadásokat. Egy magyar család külön lehetőséget kapott arra, hogy találkozhasson az ausztrál-amerikai motivációs trénerrel és prédikátorral. A kezek és lábak nélkül született Nick saját életpéldáin keresztül beszélt a különböző fokban sérült hármasikreknek, és a gyermekeket egyedül nevelő édesanyának.

Ezután Nick Vujicic egy külön üzenetben mondott köszönetet Mészáros Lőrincnek, amit Várkonyi Andrea tett közzé.

„Szia, Lőrinc..” Így kezdődött az a nagyon megható üzenet, amit tegnap kaptunk Nick Vujicictől. Megköszönte, hogy az alapítványunk segítségével támogattuk az elmúlt napokban azt, hogy egy családhoz ellátogathasson és előadásokat tarthasson határon innen és túl. Találkozni most nem tudtunk, de ahogy ő is mondja, reméljük, legközelebb sikerül ez is! Nagyon jólesett az üzenete, de igazából mi köszönjük neki azt, hogy annyi sok embert megszólít és biztat, erőt ad másoknak! Köszönjük, Nick” – írta a videó mellé.

Nick Vujicic a V. Budapesti Demográfiai Csúcson is előadást tartott.

Fotó: Facebook/Orbán Viktor

A család a biztonság záloga, és a családi otthon biztonsága adja a legnagyobb szabadságot az embernek - idézte Nick Vujicic ausztrál prédikátor és motivációs előadó az V. Budapesti Demográfiai Csúcson a rendezvény mottóját pénteki záróbeszédében.

Elmesélte, hogy szülei a szomszédos Szerbia területéről vándoroltak ki Ausztráliába, és sokat meséltek neki, milyen nehéz volt elhagyniuk otthonukat és hazájukat, Jugoszláviát, de miután olyan választás elé kényszerítették őket, amelyet nem tudtak összeegyeztetni keresztény hitükkel és világi meggyőződésükkel, nem volt más lehetőségük. Vujicicot szülei mindig arra tanították, hogy tisztelje és szeresse hazáját, Ausztráliát.

A karok és lábak nélkül élő előadó bemutatta a közönségnek japán-mexikói származású feleségének és négy közös gyermeküknek a fényképeit, hangsúlyozva, hogy családja a legfontosabb a számára, és hamarosan szeretnének örökbe fogadni egy ötödik gyermeket is. Kiemelte, hogy felesége egyben a legjobb barátja, akivel havonta legalább egyszer megkérdezik egymástól: mi az, amit a másik szeretne, hogy a párja megtegyen sz