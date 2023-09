Nyitrai Zsolt: „Meg kellett mutatnunk: csak azért is lehetséges!”

Húsz év közéleti történéseit foglalja össze a Csakazértis című könyv, ami a csütörtökön a Millenárison megnyílt Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon mutatkozik be. A műfajában, stílusában és tartalmában is egyedülálló kötet Orbán Viktor főtanácsadójának a szemén keresztül, de számos közéleti szereplő megszólaltatásával mutatja be a 2002–2022 közötti időszakot.