Ismét nő világszerte a Covid-fertőzöttek száma: Rusvai Miklós őszintén beszélt a magyar állapotokról

Emelkedik a koronavírus miatt kórházi ápolásra szorulók és a fertőzés halálos áldozatainak száma a világ több régiójában – közölte Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója genfi sajtókonferenciáján. A világszervezet szerint a halálos áldozatok száma különösen a Közel-Keleten és Ázsiában emelkedik, míg az amerikai kontinensen és Európában a kórházi kezelésre szorulók száma mutat növekedést. Becsléseink szerint jelenleg betegek százezreit kezelik koronavírus miatt kórházban – mondta Maria Van Kerkhove, a WHO koronavírus-járványért felelős szakértője – írja az MTI.

Rusvai Miklós: semmi ok a pánikra Fotó: Markovics Gábor

A helyzet messze nem ennyire tragikus

Annak ellenére, hogy a nemzetközi és a magyar sajtóban is időnként ijesztő hírek jelennek meg a koronavírus új változatáról, a Piroláról, Rusvai Miklós virológus, egyetemi tanár messze nem látja ennyire tragikusnak a helyzetet. Napjainkban néhány országban már a Pirola variáns (BA.2.86) okozza a Covid-fertőzések többségét, de vannak más fantázianevű vírusváltozatok is, és egyik sem került be az aggodalomra okot adó mutánsok közé, csak a figyelemre méltó jelzőt kapták meg a WHO-besorolás szerint.

A nemzetközi adatbázisokat figyelve semmi nem tükrözi, hogy nagyobb aggodalomra lenne okunk. Elég sok új eset van, érdekes módon Litvánia, Lengyelországa, Szlovénia jelentett több fertőzést, de ennek elsősorban a több tesztelés lehet az oka, ami ezekben az országokban sokkal elterjedtebb. Hogy komolyabb megbetegedések is lennének, arra semmilyen adat nem utal. Újabban több fertőzést okoz az FL.1.5.1. (Fornax) változat, amit immunelkerülőként tartanak számon, de „csak” náthaszerű tüneteket okoz

– fogalmazott Rusvai doktor.

„Magyarországon korábban öt héten keresztül folyamatosan emelkedtek a szennyvízadatok, mivel a világ minden tájáról érkező turisták, a Forma1, a különböző fesztiválok, és a világbajnokság látogatói hozták a vírusokat, és most az iskolakezdés is megdobhatja majd az adatokat. Van egy járványhullám, de ez nem okoz súlyos tüneteket. Köhögés, tüsszögés, torokfájás, ritkán hidegrázás, hőemelkedés is jelentkezhet, de komplikált esetek nincsenek” – tette hozzá a virológus.

Kevés olyan eset van, aminél érdemes újra oltatni magunkat Fotó: Nr-stock

A fertőzésen gyakran úgy esnek túl az emberek, hogy észre sem veszik, csak ha tesztelik magukat. A „rendszeresen” újra fertőzötteknél mindig újból kialakul az immunitás az újabb vírus ellen, és így védettekké válnak. Akinek nincs sokszervi betegsége, nem 80 év feletti, nincs tumor- vagy más immungyengítő kezelés alatt, annak nem érdemes oltatni magát, ha csak valamilyen új vírusmutáns nem keletkezik, amitől tartani kellene. A legnagyobb immunitással azok rendelkeznek, akik nemrég felépültek a „legfrissebb” változat okozta betegségből

– figyelmeztetett a virológus.