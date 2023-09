Hatalmas változások jönnek mától, mutatjuk a részleteket

Újra a tanítási időszakban érvényes menetrendek szerint közlekednek a buszok, vonatok. Ez főként azt jelenti, hogy sűrűbben közlekednek majd a reggeli, délutáni órákban a járatok például a fővárosban. De nem ez az egyetlen dolog, ami a közlekedésben változik szeptember 1-jétől. Drágulnak például a közlekedési bírságok és egyes BKK-vonaljegyek is. Mi változik még?

Fotó: Mirkó István

A BKK is megemeli néhány termékek árát: a vonaljegy 450 forint, a fedélzeti vonaljegy 600 forint, illetve a gyűjtőjegy 4000 forintba kerül szeptember 1-jétől. A bérletek ára ugyanakkor továbbra sem változik: a felnőtt havibérlet 9500 forint, a diákbérlet pedig 3450 forintba kerül szeptember elseje után is – írja a BKK. Az olcsóbb, vonaljegy típusú jegyek az árváltozás után még egy évig, azaz 2024. augusztus 31-ig használhatók fel.

Szeptember 1-jétől jelentősen megnő a sebességtúllépésért kiszabható pénzbírság összege

Ezzel egy időben több közlekedési kihágás büntetési tétele is magasabb lesz. Azok a sofőrök például, akik 50-es vagy annál lassabb sebességkorlátozásnál 15–25 km/órával lépik túl a sebességkorlátot, 39 000 forint bírságot kaphatnak, 25–35-ös sebesség túllépésnél 58 500 forintot fizethetnek, ha pedig 75 km/órával nagyobb sebességtúllépésen kapnak rajta valakit, az 390 000 forint büntetésre számíthat –olvasható a Magyar Közlönyben.

Szintén vaskos büntetésre, egészen pontosan 65 000 forint megfizetésére számíthatnak azok, akik a tiltás ellenére a vasúti átjáróba hajtanak. Ugyanennyit kell fizetni a kötelező haladási irány megszegéséért, a behajtási tilalom megszegése pedig 39 000 forintba kerül. A leállósávon haladás büntetési tétele 130 000 forint lesz szeptember elsejétől. A természetvédelmi övezetbe engedély nélküli behajtás esetén pedig 195–390 ezer forint a büntetési tétel.

Szeptembertől több pénzt lehet azonnal átutalni

2020. szeptember elseje óta ténylegesen azonnal lehet egyik számláról a másikra pénzt utalni, vagyis a pénz azonnal megérkezik a számlákra. Az így elutalható maximális 10-ről 20 millió forintra változik az azonnali fizetési rendszerben végrehajtott tranzakciók összegének felső határa szeptember 1-jétől, ezzel még nagyobb kényelmet biztosítva a vállalkozások és a lakosság számára. Aki ilyen nagy összegeket utal át (pl. munkáltatók) jó ha tudja, hogy az ilyen tranzakció napon belüli utalásként teljesül, vagyis a délután 5 óra után indított tranzakciók már csak másnap, a hétvégi, ünnepnapi utalások pedig csak az első munkanap reggelén érkeznek majd meg.

Újabb két megyében vezetik be az új ügyeleti rendszert

Veszprém, Baranya és Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében szeptember 1-jétől megváltozik a háziorvosi ügyeleti rendszer: az önkormányzatok helyett az Országos Mentőszolgálat szervezi meg. A legfontosabb változás, hogy este hat után a 1830-as új, egységesen hívható telefonszámot kell tárcsázni, ha egészségügyi gondunk támad. A vonal túloldalán egy szakember veszi fel a telefont, aki segít eldönteni, mekkora a baj: menjünk ügyeletre, elég másnap a háziorvoshoz menni, esetleg mentőre van szükségünk. Fontos, hogy súlyos, életveszélyes helyzetben továbbra is a 112-tőt kell tárcsázni ezekben a vármegyékben is!

Ma van a II. világháború kitörésének emléknapja

84 éve, ezen a napon indította meg Németország a háborút Lengyelország ellen. A Lengyelország elleni német háború előkészületei már 1939 tavaszán és nyarán is nagyban folytak. Hitler április 3-án utasította a német véderőt, hogy a tervet olyan módon kell előkészíteni, hogy szeptember 1. után bármikor végrehajtható legyen.

Fotó: Roger-Viollet via AFP



A támadást végül szeptember 1-jén hajnalban indították meg, előző este azonban aljas trükkel megtámadták a német város, Gleiwitz rádióállomását. A német katonák egy közeli koncentrációs táborból holttesteket szedtek össze, amiket csak konzervnek neveztek és a támadást követő lengyel áldozatokként akarták bemutatni őket. Az akció végrehajtásához közel 200 SS-katonát toboroztak, akik alapos kiképzést kaptak a lengyel hadsereg szokásairól. Lengyel felszerelést és uniformist is biztosítottak a számukra és a hitelesség kedvéért még a frizurájukat is lengyel módra nyírták meg.

A becstelen akció remek okként szolgált Németországnak Lengyelország ellen, a kortársak pedig akkor még nem tudhatták, hogy valójában a németek támadták meg saját magukat.

Pár óra múlva a német sereg átlépte a lengyel határt és valódi támadást indított meg az ország ellen.

Ázsiai finomságok a Kazinczy utcában

A távol-keleti gasztronómia szerelemeseit szólítja meg az Asian Streetfood Market augusztus 31. és szeptember 3. között. Ázsia legjava ugyanis a Kazinczy utcába, a Botellón Teraszra költözik, hogy az autentikus és a modern ázsiai ízekbe engedjen betekintést az ínyenceknek. Nem kell tehát messzire utazni a kontrasztok, textúrák, friss ízek és egzotikus italok világáért, elég csupán, ha a belváros felé veszitek az irányt.

Skandináv filmfesztivál

Szeptember 1. és 7. között az Erzsébet körúti Art+ Cinemába költözik Skandinávia. A hét napon át tartó skandináv filmfesztiválon premier előtt láthattok fesztiváldíjas és fesztiválkedvenc alkotásokat, köztük izlandi drámát, svéd fekete komédiát és norvég vígjátékot.

Ma 58 éves Charlie Sheen

Carlos Irwin Estévez néven született New Yorkban. Ő és apja származását tévesen spanyolnak jelölik, valójában mindketten galíciaiak; ez a portugálokhoz közel álló újlatin népcsoport Spanyolország északnyugati csücskében él.

Fotó: New Line Cinema

1996 decemberében letartóztatták és azzal vádolták, hogy megtámadta barátnőjét dél-kaliforniai otthonában. Akkor kétévi próbaidőre bocsátották. 1998-ban saját apja záratta be, mivel kokaintúladagolás miatt megszegte a feltételes szabadlábra helyezés feltételeit. A hatóságok kötelezték, hogy rehabilitációs programon vegyen részt. 2015 novemberében hosszas találgatások után egy tévéinterjúban felvállalta, hogy HIV-fertőzött. Filmes karrierje 1984-ben kezdődött, első főszerepét 1986-ban játszotta A szakasz című háborús filmdrámában.

1991-ben és 1993-ban játszott a Nagy durranás című vígjáték első és második részében, ami híresebbé tette a nevét. 1993-ban A három testőr című filmben Aramis szerepében láthattuk, majd 1994-ben Nastassja Kinski oldalán a Végsebességben. 1999-ben önmagát alakította a John Malkovich-menet című filmben, és felbukkant a Horrorra akadva 3. és 4. részében is; ez utóbbiban akkori felesége, Denise Richards is szerepelt. A Tőzsdecápákban is láthattuk.

Visszatér a jó idő, verőfényes napsütés várható a hétvégén

Ma még napos és felhős idő váltja egymást, de a napi maximumok már elérik a 28 fokot. A hétvégére viszont tovább emelkedik a hőmérséklet a koponyeg.hu előrejelzése szerint, így szikrázó napsütés várható mindkét nap, a hőmérsékletek pedig meghaladják újra a 30 fokot, így akár strandolást is szervezhetünk. Még hétfőn is marad ez a kiváló idő.

Forgalomkorlátozás a belvárosban

Delegáció miatt ideiglenes forgalomkorlátozás lesz 2023. augusztus 30. és szeptember 3. között Budapest V. kerületében a Police.hu tájékoztatása szerint.