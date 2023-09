Gulyás Gergely a csütörtöki Kormányinfót Orbán Viktor korábbi nyugdíjasokat érintő bejelentésével kezdte meg. Mint mondta, a nyugdíjasinfláció 18,5 százalék lesz várhatóan, ezért a korábbi 15 százalékos emelést ki kell egészíteni 3,5 százalékkal. Így egy átlagos nyugdíj 6500 forinttal emelkedik – tette hozzá. Az októberi nyugdíjhoz képest közel félhavi juttatást kapnak majd az idősek – mondta a miniszter. Éves szinten 84 ezer forinttal kapnak többet a nyugdíjasok. A költségvetésnek ez 190 milliárdos kiadást jelent.

Fotó: Bruzák Noémi / MTI

Gulyás Gergely: Semmilyen migránselosztási döntésben nem veszünk részt

Gulyás Gergely elmondta, a kormány tárgyalt a bevándorlásról is. A német kormány a támogatók közé állt a migrációs paktum ügyében, így folytatódni fognak a tárgyalások, miközben eszméletlen állapotok alakultak ki több helyen – tette hozzá. A migrációs paktummal csak azt tudják elérni, hogy a schengeni határon lévő államokból Lampedusát csináljanak – mondta a miniszter. Azokat akarják beengedni Európába, akik készek éles lőszert használni, hogy bejussanak Európába. Semmilyen elosztási döntésben nem veszünk részt. Egyetlen megoldás a külső határok védelme.

Brüsszel szervezni, és nem megállítani akarja a migrációt

Gulyás Gergely szólt arról is, hogy Brüsszel szervezni, és nem megállítani akarja a migrációt.

Gulyás bízik benne, nem másra költötte el a pénzt Brüsszel

Brüsszel továbbra is húzza az időt az uniós források ügyében – mondta a Miniszterelnökség vezetője. Abszurd és kínos ez az időhúzás – tette hozzá. Gulyás Gergely elképesztőnek nevezte a bizottsági eljárást, és időhúzásra törekszik. Reméljük, hogy a pénzt nem másra költötték el. Hozzátette, hogy most azt a pénzt sem kapjuk vissza, amit befizetünk, és itt az idő, hogy a nekünk jogosan járó pénzeket kifizessék.

Minden jogszabályt megszeg, és visszaél a hatalmával Brüsszel.

Azonnali tűzszünetre lenne szükség

A Miniszterelnökség vezetője elmondta, hogy amíg az oktatás kérdésében nem lesz előrelépés Ukrajnában a nyelvi jogok biztosításában, addig nem tudja támogatni az ország nyugati integrációját. A háború esetében újabb hónapok teltek el, miközben azonnali tűzszünetre lenne szükség.

Újabb fontos változás az online árfigyelőnél

Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő beszámolt arról is, hogy az online árfigyelőben térképes felület is lett csütörtöktől. A GVH azt reméli, hogy ez a funkció helyben is tud versenyt generálni, és így még lejjebb mehet az infláció. 53 termékkategóriában történt árcsökkenés – tette hozzá. Csak akkor számít akciósnak egy ár, ha az adott bolthálózat 80 százalékéban lehet ekkora áron vásárolni.

Ennyi bírságot kaptak eddig a boltok

5,3 milliárd forintnyi bírságot szabtak ki a hatóságok eddig a boltokkal szemben az akciózással kapcsolatban – mondta Szentkirályi Alexandra.