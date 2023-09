Fantasztikus programokkal vár a 25. Zsidó Kulturális Fesztivál

Budapest különböző helyszínein, a Dohány utcai zsinagógától kezdve a Magyar Zene Házán keresztül a Papp László Budapest Sportarénáig egészen szeptember 12-ig tartanak a különféle programok. Ma a következő csemegével várják a látogatókat.

Klezmerész-koncert Janicsák Vecával

A 2005-ben alakult Klezmerész együttes évek óta rendszeres résztvevője a Zsidó Kulturális Fesztiválnak. A zenekar egyedi hangzását a két kirobbanóan tehetséges énekesnő (Klein Judit és Török Judit) különleges vokálja adja, őket kíséri a tradicionális összetételű, ötfős zenekar (klarinét, hegedű, gitár, basszus és dob). Jiddis, szefárd, héber és magyar nyelvű dalokat játszanak.

A Klezmerész zenekar 2014-ben első ízben, majd 2015-ben és 2019-ben is meghívást kapott az izraeli Cfáti Nemzetközi Klezmer Fesztiválra, amely a maga nemében egyike a legautentikusabb klezmer zenei világtalálkozóknak. Koncertjeiken gyakran szerepelnek vendégművészek is, néhány név a teljesség igénye nélkül: Fekete László, Nógrádi Gergely és Rudas Dániel főkántorok, Gerendás Péter, Lakatos György (USA), Bangó Margit.

Mostani koncertjükön az ismert és hagyományos sikerszámaik mellett új szerzeményeket is hallhatunk, és újra itt lesz a zenekarral a Fonogram-díjas nagyszerű énekesnő: Janicsák Veca.

Fotó: Knap Zoltán / Bors

Az énekesnő a 2012-ben első alkalommal megrendezett Transilvanian Music Awards szavazatai alapján Az év legjobb női hangja elismerést nyerte el, majd a 4. Glamour-gálán elnyerte az év énekesnőjének járó díjat is.

A koncert ma este, szeptember 4-én 19 órakor kezdődik a Frankel Leó úti zsinagógában. További információkat és jegyárakat ITT találsz.

Mától teljes lezárás a Nyugatinál

A Nyugati pályaudvar felújítása a keresztaluljáró és a peronlift cseréjéhez tartozó munkálatokkal folytatódott augusztusban. Szeptember 4-től teljes lezárás mellett zajlik a kivitelezés, az 1–9. vágányokat a Ceglédi váróval, azaz a 14–17. vágányokkal összekötő keresztaluljárót várhatóan jövő év elejéig nem használhatják az utasok. A lezárás ideje alatt a vágányokat a felszínen, a csarnokon át lehet megközelíteni, ez pár perccel több időt vehet igénybe, amivel érdemes előre tervezni utazáskor. Az aluljáróban lévő mosdó továbbra is üzemel, amely a (4-5. vágányokkal egyvonalban lévő) csomagmegőrzők melletti lépcső felől érhető el. A lezárás időszaka alatt a 11-12. vágányok sem lesznek elérhetőek az aluljáróból, azok csak a Teréz körút felől lesznek megközelíthetők – számolt be róla a MÁV.

Ez történt 61 éve a Beatles életében

1962. szeptember 4-én a The Beatles felvette első kislemezét Love Me Do címmel az EMI Stúdióban, az Abbey Roadon.

Fotó: KIPPA / AFP

Először 1962. június 6-án jártak a stúdióban, az első felvételi munkamenetükön, de abból az ülésből semmit sem ítéltek alkalmasnak arra, hogy a Beatles első kislemezeként kiadják, annak ellenére, hogy felvették a Love Me Do egy verzióját. Ez volt az első alkalom, hogy George Martin látta őket személyesen, és nem szerette Pete Best dobolását. George úgy gondolta, hogy nem tud lemezen dobolni, így végül úgy döntött, hogy Pete-et Ringo Starrral helyettesíti.

Szeptember 4-én reggel a csoport elrepült a liverpooli repülőtérről. Bejelentkeztek a The Royal Court Hotelbe a chelsea-i Sloane Square-en, és nem sokkal dél után megérkeztek az Abbey Roadra.

A felvétel előtt a Beatles egy próbát végzett az EMI-s Ron Richards felügyelete alatt, amely során többször végigfutottak hat dalt. Ezek közül kettőt – a Love Me Do és a How Do You Do It – a csoport felvételre választott. A szeptember 4-i felvételen Dezo Hoffman fotós is jelen volt, aki bármilyen képet készített a Beatlesről, ami egy nagyon történelmi nap lett.

140 éve született Czóbel Béla

1883. szeptember 4-én született Czóbel Béla, Kossuth-díjas magyar avantgárd festő. 1908 márciusában önálló kiállítása nyílt a Berthe Weill Galériában. Az első világháború idején (1914–1918) menekülnie kellett Franciaországból, és a hollandiai Bergenben telepedett le. 1919-től 1925-ig Berlinben élt, ahol a Brücke csoporthoz kapcsolódott, majd a Freie Sezession tagja lett. 1925-ben gyűjteményes kiállítása volt a német fővárosban, de még ugyanabban az évben visszaköltözött Franciaországba. 1927-ben New Yorkban sikeres kiállítása volt a Brummer Galleryben. 1931-től mind gyakrabban járt haza, a nyarakat rendszeresen a hatvani kastélyban töltötte Hatvany Ferenc festőművész meghívására. 1933-ban elnyerte a Szinyei Merse Pál Társaság nagydíját.

1940-ben tért vissza véglegesen Magyarországra és Szentendrén telepedett le. A második világháború után is rendszeresen állított ki külföldön, elsősorban Párizsban, a Galerie Zakban. 1956-ban a képeiből kiállítást rendeztek a Galerie Zakban, melyre Pablo Picasso levélben üdvözölte a festőt. Még életében, 1975-ben nyílt meg Szentendrén a nevét viselő múzeum.

Szentendrén szobrot állítottak neki és műveit állandó kiállításon mutatják be a Czóbel Béla Múzeumban. Festményei megtalálhatók egyebek mellett a párizsi Pompidou központban, a Magyar Nemzeti Galériában, hazai és külföldi magángyűjteményekben. Székesfehérvárott, a Deák Gyűjteményben húsznál több képét őrzik.

Kellemes, nyári idő lesz

A hétvégi forróság után ma egy napra némileg csökken a hőmérséklet, de hűvös nem lesz. A koponyeg.hu előrejelzése szerint szeptember 4-én 28 fok lehet a maximum, napos és felhős időszakok váltják majd egymást. Kedden és szerdán ismét melegebb lehet, a szikrázó napsütésben 30 foknál is melegebbet mérhetünk.



Véradásra várnak ezeken a helyszíneken

Ma több budapesti helyszínen is várják a véradókat. A segítség életeket menthet.

Közép-magyarországi Regionális Vérellátó Központ

1113 Budapest, Karolina út 19–21.

Időpont: 7–19 óra

Csepel Plaza

1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 154–170.

Időpont: 12–18 óra

Magyar Vöröskereszt Székház

1051 Budapest, Arany János út 31.

Időpont: 12–18 óra

Sugár Üzletközpont II. emelet

1148 Budapest, Örs vezér tere 24.

Időpont: 12–17.30 óra