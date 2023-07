Elképesztő! Ezzel a trükkel lopják el a pénzt a járókelőktől a Nyugatinál

Ha azt hinnénk, hogy az online csalások és a bankkártyák feltörésének korszakában már nem működik a hagyományos lopás, akkor nagyon tévedünk. Hiába védjük adatainkat jelszavakkal és tartjuk a táskánk mélyén pénztárcánkat, a leleményes tolvajok még mindig képesek akár a kezünkből is kilopni a pénzt. Éppen így járt a napokban egy hölgy is a Nyugati pályaudvarnál, aki egy Facebook-bejegyzésben osztotta meg tapasztalatait és figyelmeztetett másokat. A posztoló épp barátnőjétől búcsúzkodott fényes nappal a pályaudvar előtt, amikor meglopták. Lapunk információ szerint a hölgy épp egy adag vitamint szeretett volna kifizetni barátnőjének, amikor a kezében tartott 5000 forintos bankjegyet egyszer csak kitépték a kezéből.

A nő kezéből loptak el ötezer forintot. (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels

Fogta a pénzt és elszaladt

A poszt szerint a tolvajok épp a búcsúzkodó barátnők mellett haladtak el, amikor a tolvaj pár férfi tagja kitépte az ötezres bankjegyet az egyik barátnő kezéből, majd futni kezdett vele. A hirtelen sokk közben a barátnők gyorsan reagáltak, és míg egyikük a tolvaj párját fogta le ruhájánál fogva és segítségért kiabált, addig a másikuk a tolvaj nyomába eredt, szintén segítségért kiabálva. A két nő szerencséje az volt, hogy két idegen férfi, meglátva a szituációt, azonnal a segítségükre sietett, és míg egyikük a tolvaj párját segített tartani és a rendőrséget tervezte hívni, addig a másikuk a tolvaj után szaladt. A tolvaj végül belátva, hogy ketten futnak utána és nincs esélye, eldobta az ötezrest. A két barátnő most az interneten hálálkodik az idegeneknek, akik bár egymást sem ismerték, azonnal segítettek nekik visszaszerezni a pénzt.

A barátnőket fényes nappal, a Nyugati pályaudvar előtt lopták meg. Fotó: Metropol

Egyre szemtelenebbek a budapesti tolvajok

Ahogy arról korábban a Metropol is beszámolt, egyre több helyen lehetnek veszélyben az értékeink a fővárosban. Májusban egy hölgy táskáját a parkoló autójából lopták ki a Savoya parknál, de megszaporodott a besurranó tolvajok száma is Budapesten, akik miatt már az otthonunkban sem érezhetjük biztonságban magunkat. Ha a fővárosban közlekedünk, fontos, hogy mindig fokozottan figyeljünk értékeinkre. A táskánkon mindig húzzuk be a cipzárt, a pénztárcánk pedig ne legyen a táska tetején, amit benyúlva könnyen elérhetnek a tolvajok. Parkoló autóban sose hagyjunk értékeket és forgalmas helyen lehetőleg ne nyújtsunk át egymásnak készpénzt, pláne ne nagyobb összeget. Mindig legyünk körültekintők és figyeljünk fel a gyanús alakokra, akik az utcákon és tereken állnak lesben és várják a tökéletes pillanatot arra, hogy lophassanak.