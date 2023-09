Életveszélyes sport lett Karácsony kerékpársávjaiban bringázni

A kerékpározás számos ország nagyvárosaiban remek alternatíva a közlekedésben, persze a tömegközlekedés mellett, ennek a cikknek az írója is kerékpárral járja Budapestet és Magyarországot. Azonban a Karácsony Gergelyhez köthető kerékpársávok jó része nem megfelelően lett kialakítva, így a biciklisek számára is veszélyes helyzeteket teremt. A legtöbb probléma az Üllői úton kialakítottal van, aminek már a méretei is érthetetlenek, hiszen 3 és fél méter széles. Emellett akár át is lehetne nevezni, robogós-motoros ételfutár sávnak, mert leginkább ők használják, szabálytalanul és életveszélyesen, a kerékpárosok viszont csak elvétve. Lapunk videóban mutatta meg, hogy 250 autóra 7 darab kerékpáros jutott 12 perc alatt. A bringások helyett azonban mások "fedezték fel" maguknak az Üllői úti kerékpársávot és amolyan surranósávként használják, méghozzá a motorosok és robogósok, akik itt előzik meg a szabályosan közlekedő, araszoló autósokat.

Ezen felül olyan dolgokra sem gondoltak a sáv kialakításakor, hogy egy forgalmi hibás autó nem tud félreállni az oszlopoktól, de ugyanígy jár a mentőautó, a taxi vagy éppen az áruszállító és persze a szemétszállítók is.

A motoros hálásak Karácsony Gergelynek Fotó: Bánkúti Sándor / Metropol

A város más részén egy Karácsony Gergely féle kerékpárossáv tüntetéshez vezetett. A Hunyadi utcában élők alig tudnak autóval hazajutni Gajda Péter polgármester és Karácsony Gergely főpolgármester bicikliútja miatt, ezért utcára vonultak, hogy tiltakozzanak. Szerintük a kerékpárutat a kertvárosi részre kellene tervezni, a Hunyadi utca ugyanis erre finoman szólva is alkalmatlan.

Hatalmas dél-pesti átmenő forgalmat bonyolít a Hunyadi utca, ami a Galvani utat tehermentesíti. Ahogy már beszámoltunk róla, az egyik oldalán már korábban megszüntették a parkolást, mivel az egyébként rövid és szűk utcában csuklós busz jár. Ám a másik oldalon sem egyszerű a parkolás, amelyen a lakók ezt meg tudják tenni. A kerékpárút létesítése miatt az önkormányzat a teljes szakaszon, mindkét oldalon felszámolja a parkolási lehetőséget. A lakosság régóta próbálja elérni, hogy Gajda Péter terveztesse máshová az új sávot, de mindeddig süket fülekre találtak.

Jól látható a képen, hogy a kerékpársáv mit tett a forgalmas utcával Kispesten Fotó: Facebook

Összességében elmondható a fővárosi kerékpársávokról, hogy azok számára a legveszélyesebb, akiknek azokat tervezték, azaz a bringásoknak. Ez vélhetően nem fogja népszerűsíteni a kerékpáros közlekedést. Aki úgy dönt, hogy bringával jut el Budapest egyik pontjáról a másikra, annak számolnia kell azzal, hogy a sávjukat keresztező autók nem fognak figyelni rájuk és veszélyeztetik őket. Ezenfelül tartaniuk kell a bringásoknak a buszoktól is, hiszen azok nem csak keresztezhetik az útjukat, de sok helyen egy a nyomvonala a busz- és a kerékpársávnak, ami újabb életveszélyes helyzeteket teremt. Kijelenthető, hogy a budapesti kerékpározás extrém sport lett!

