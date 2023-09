Döbbenetes: tarkóján érezte a medve nedves orrát a magyar férfi – videó

Székelyföldön és itthon is egyre több a medve

A medve nem játék, és ezt tudják is az érintetlen, vadregényes erdélyi tájon. Székelyföldön sok a medve, és nem ritka a halálos incidens sem. A medvék okos állatok, így gyakran tanyáznak települések közvetlen közelében, hiszen tudják, hogy ott tehetnek szert élelemre. Aki mégis úgy érzi, hogy szeretné természetes élőhelyén megfigyelni ezt a nagyvadat, Erdélyben számos lehetősége nyílik erre biztonságosan kialakított medvelesekben. Az elmúlt időszakban Magyarországon is egyre több medveészlelésről számolnak be, így érdemes tisztában lenni azzal, mi a teendő, ha az ember medvével találkozik.