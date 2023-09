Csodás fordulat állt be SMA Tomikánál - közel lehet a gyógyulás

Ahogy arról lapunk többször hírt adott, a csupán 6 éves Galó Tamás Dominik gerinc eredetű izomsorvadással küzd. A Zolgensma nevű génterápia az egyetlen esélye, hogy teljes életet élhessen, amit a világ legdrágább gyógyszereként tartanak számon. Szülei azonban nem adják fel a reményt, gyűjtést szerveztek kisfiuk számára és nagyon hisznek abban, hogy sikerül összegyűjteniük a 760 millió forintot a kezelésre. Tomika csak így kaphat esélyt az igazi életre.

Tomika családja mindent megtesz, hogy összegyűljön a pénz / Fotó: Ripost

Teljesen egészséges kisgyerek volt, féléves korában kezdett el lemaradni a fejlődésben. Észrevettük, hogy nehezebben mozog, nem bírja megtartani a fejét. Nagyon megijedtünk, ezért rögtön orvoshoz is fordultunk

– mesélte az anyuka, Hornischer Anikó.

A neurológiai vizsgálatok alapján derült ki, hogy sokkal nagyobb a baj, mint azt gondolták: a kis Tomika SMA1-ben szenved. Öt évvel ezelőtt, amikor ez kiderült még nem létezett gyógyszer erre a betegségre. Az orvosok azt mondták a szülőknek, hogy a kisfiú körülbelül 2 éves koráig marad életben kezelés nélkül.

„Belgiumba jártunk kezelésekre. Ott kapta meg az első Spinraza injekcióját is, amit azóta is 4 havonta kap, most már Magyarországon” – árulta el Anikó.

Nagy gondot okoz a kis harcosnak a nyelés. Az izomsorvadás miatt ugyanis nem emelkedik a gégéje, így csak pépeset ehet, illetve fekve, cumisüvegből iszik. Többek között ezért is van nagy szüksége a jelenlegi gyógyszerénél sokkal hatékonyabb Zolgensmára a kisfiúnak, ám ez az orvosság 760 millió forint. A szülők viszont nem adják fel, mindent megtesznek azért, hogy Tomikának összegyűljön a pénz. Szerencsére rengeteg támogatóra találtak, akik magukon viselik a kisfiú sorsát.

1644 ember gondolt Tomikára és neki ajánlották fel az adójuk 1%-át. Így több mint 50 millió forint gyűlt össze a kezelésre.

– árulta el meghatódva az édesanya.

Így most már a kezelés árának több mint 70%-át sikerült összegyűjteniük. A család bízik abban, hogy még idén összegyűlik a maradék 30% és Tomikának esélyt adhatnak egy új életre.