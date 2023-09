Számos programmal, kedvezménnyel és élménnyel startol el a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség kezdeményezése: a kerékpárosbarát hétvége. Az eseményt a MAKETUSZ szervezi a KTI Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet támogatásával szeptember 16-án és 17-én, országszerte. Az esemény időpontja a fővárosban egybeesik az autómentes hétvégével, így még inkább megéri nyeregbe pattanni.

Bringára fel! Ez a hétvége országszerte a kerékpárosoké! (Képünk illusztráció) Fotó: PhotoMIX Company / Pexels

Kedvezmények várnak rád

A kerékpárosbarát szolgáltatók is lelkesen készülnek a hétvégére, eddig több százan jelezték, hogy részt fognak venni ezen a kétnapos eseményen és valamilyen kedvezményt biztosítanak majd a kerékpárosoknak. Van olyan szolgáltató, aki az első frissítőt ingyen kínálja a bicikliseknek, vannak szállásadók, akik 20-25 százalékos kedvezményt biztosítanak a bringával odaérkezőknek, de rengeteg szolgáltató kedveskedik kisebb nagyobb meglepetéssel azoknak, akik ezen a hétvégén nyeregbe pattannak – hívja fel a figyelmet Coates Ádám, a kerékpárosbarát hálózat projektvezetője.

Applikáción keresztül tájékozódhatsz

A kedvezményekről az ingyenesen letölthető Kerékpárosbarát alkalmazás segítségével lehet tájékozódni. Az appban található térképen a szolgáltatók jelzésénél egy kis százalékjelet kell keresni. Ez a jel azt jelenti, hogy az adott szolgáltató nemcsak kerékpárosbarát szolgáltató, de részt is vesz a rendezvényen és kínál valamilyen kedvezményt a bringásoknak. Hogy ez konkrétan milyen kedvezmény, azt az applikációban nézhetjük meg a szolgáltató adatlapját megnyitva.

Több mindenre jó az alkalmazás

Az alkalmazás magában az útvonal megtervezésében is segítségünkre lehet, de akár ivóvizet, vagy pihenőpontot is kereshetünk magunknak vele. Az applikáció egyébként több mint 700 szolgáltatót listáz, köztük szervizpontokat, bringáspihenőket, biztonságos kerékpártárolási lehetőségeket, e-bike-töltőpontokat, de izgalmas túraútvonalakat is találhatunk itt, a kerékpáros szemlélettel működő vendéglátóhelyek és szálláshelyek mellett.

Szervezett túrákon is részt vehetsz

A kerékpárosok ezen a hétvégén egyúttal a MAKETUSZ egy másik programján is részt vehetnek: a szervezett túrákon. Több mint 10 ilyen túra valamelyikéhez is lehet csatlakozni ezen a hétvégén. A meghirdetett túrák rendszerint 25-40 fővel indulnak, és minimális szintemelkedés mellett 25-30 km-es útvonalat járnak be. A Tekerj a zöldbe túrákat a résztvevők ezen az oldalon nézhetik meg.

Szeptember 15. a demográfia nemzetközi napja

A 2007-es ENSZ-közgyűlés óta szeptember 15-én a demokrácia világnapját ünnepeljük. 1997. szeptember 15-én fogadta el az Interparlamentáris Unió a demokráciáról szóló egyetemes nyilatkozatot, ami rögzíti a demokrácia alapelveit és a demokratikus kormányzás feltételeit.

Szeptember 15. a nemzetközi prosztatanap

Az Európai Urológus Társaság kezdeményezésére tartjuk ezt a jeles napot. A rendezvény célja, hogy felhívják a lakosság figyelmét a szűrővizsgálatok fontosságára és a férfiak egyik leggyakoribb halálokának, a prosztatarák megelőzésére.

Szeptember 15. a mozdonyvezetők napja

Az Európai Mozdonyvezetők Szakszervezetének Szövetsége szeptember 15-ét jelölte ki, hogy a mozdonyvezetők megemlékezhessenek a szakmájukról, a mozdonyok történelméről.

Szeptember 15. a mozdonyvezetők napja. (Képünk illusztráció) Fotó: Róka László / MTVA Bizományosi

Gallery Weekend Budapest

A kapcsolat egy olyan egységélmény, amelytől fejlődünk, többnek érezzük magunkat, és amely további új lehetőséget, új perspektívát nyit meg előttünk. Nélküle a minket körülvevő világban elveszettnek tűnhetünk. A 2023/2024-es évadnyitó művészeti fesztivál, a Gallery Weekend Budapest ennek jegyében várja szeptember második hétvégéjén a kortárs művészet iránt érdeklődőket. Idén több mint 10 budapesti galéria vesz részt a Kortárs Galériák Egyesülete által immár nyolcadik alkalommal megrendezett eseménysorozaton, ahol szeptember 15-én, pénteken kiállításmegnyitókra, 16-án, szombaton pedig ingyenes galériatúrákra és izgalmas programokra invitálják a látogatókat.

III. Józsefvárosi Jazzfesztivál

A magyar jazzt ünnepelhetjük a harmadik Józsefvárosi Jazzfesztiválon, amelynek idén is a Rákóczi tér és a Rákóczi téri Vásárcsarnok ad otthont szeptember 15. és 17. között. A háromnapos rendezvényen fellép többek között az olasz Toni Fidanza zongorán, Sebes Márton szaxofonossal, a Nagy Emma Quintet, a KunaTones, a New Fossils és Duka Laci a Gipsy Swing-projektjével.

130 éve született Szent-Györgyi Albert

1893-ban szeptember 16-án Budapesten született Szent-Györgyi Albert, Nobel-díjas orvos és kutató, a C-vitamin felfedezője. Szent-Györgyi Albert 1917-ben Budapesten szerzett orvosi oklevelet, majd Európa több városában tanult biológiát, élettant, gyógyszertant, illetve fizikát és kémiát. Az 1920-as évek végén ismeretlen anyagot fedezett fel a mellékvesében, amelyet hexuronsavnak nevezett el. Miután második doktorátusát megszerezte Cambridge-ben, 1931-től újra Magyarországon dolgozott, és a szegedi tudományegyetemen növényekből próbálta kivonni a korábban felfedezett anyagot. Végül a paradicsompaprikával folytatott kísérletei során azonosította a hexuronsavat a C-vitaminnal, és segítségével a paprikából kiinduló C-vitamin gyártásának módszerét is kidolgozták Szegeden. A témakörben folytatott kutatásaiért 1937-ben kapott élettani-orvosi Nobel-díjat. 1947-től kezdve az Egyesült Államokban élt, és főként az izomműködés, a rosszindulatú daganatok, valamint a sejtszintű szabályozás területén folytatott kutatásokat. Több amerikai egyetemnek volt igazgatója vagy professzora, a Szegedi Orvostudományi Egyetem 1987-ben vette fel a nevét. Corvin-láncot és Kossuth-díjat is átvehetett.

Szent-Györgyi Albert azonosította a hexuronsavat a C-vitaminnal (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels

Szeptember 16. az ózon világnapja

1987. szeptember 16-án írta alá 46 ország a szatratoszférikus ózonréteg védelmét szolgáló montreali jegyzőkönyvet, amelyhez Magyarország is csatlakozott 1989-ben. Az egyezményhez csatlakozó országok vállalták, hogy megszüntetik a magas légköri ózont lebontó klórozott vegyületek gyártását, kereskedelmét, és használatát.

Szeptember 16. a takarítás és a szemétszedés világnapja

A szemétszedés világnapja ausztrál kezdeményezésre jött létre és az egész világon hatékony civil megmozdulásokat eredményezett. Minden évben szeptember harmadik szombatján nagyszabású szemétgyűjtési akciót szervezünk a lakóhelyek és a természet rendbetételére, hogy megóvjuk környezetékünket a hulladékszennyezéstől.

Szeptember 16. a takarítás és a szemétszedés világnapja (Képünk illusztráció) Fotó: Vladimir Miloserdov / Shutterstock

Nyílt nap a Sándor-palotában

Szeptember 16-án és 17-én, a Kulturális Örökség Napjain az előző évekhez hasonlóan rengeteg izgalmas program vár Budapesten is: épületbejárásokra, ingyenes sétákra, koncertekre és izgalmas előadásokra számíthatunk. Olyan ikonikus épületeket ismerhetsz meg közelebbről, mint például a Rudas Gyógyfürdő, a Budavári Palota, az Országos Széchényi Könyvtár, de több kiállításon, interaktív bemutatón is részt vehetsz ezen a két napon.

A Kulturális Örökség Napja alkalmából Novák Katalin köztársasági elnök szeretettel várja a családokat a Sándor-palotában. Szeptember 17-én 10 óra és 17 óra között a Sándor-palota ismét megnyitja kapuit az érdeklődők előtt. A belépés díjtalan és érkezési sorrendben történik.

III. Újbudai Gyermekkönyvünnep

Idén harmadik alkalommal rendezik meg az Újbudai Gyermekkönyvünnepet, melyen többek között készíthetsz Mazsola filcbábut, társasjátékozhatsz, a friss levegőn vagy óriásbuborékban szaladgálhatsz. Az idei rendezvénynek a B32 Galéria és Kultúrtér ad otthont a Gárdonyi téren. Zenés programokkal, színes könyvkínálattal, változatos gyerekműsorokkal és kreatív workshopokkal várnak téged és családod a szervezők. Ráadásul remek koncerteken és színházi előadásokon is részt vehettek.

Radnóti Színház a Margitszigeten

Szeptember 17-én a Radnóti Színház is megnyitja kapuit, de rendhagyó módon a margitszigeti Kristályban tartja évadnyitó minifesztiválját, a Nyitás napját. Az ingyenes esemény a címmel és a programokkal is a nyitottságra és az akadálymentesítés fontosságára hívja fel a figyelmet. Ezen a vasárnapon láthatod A test rajzolta útjaink, a RIM részvételi színházi előadását kerekesszékes szereplőkkel, majd az Ikrek havát. A délután folyamán Kováts Adél, a négy rendező (Alföldi Róbert, Nagy Péter István, Szikszai Rémusz, Mohácsi János) és a színészek is ízelítőt adnak az évad új bemutatóiból, és visszatér ezen a napon az Így írtok ti is, Schneider Zoltán vezetésével.

ReMarket közösségi bolhapiac

Szeptember harmadik hétvégéjén is piacozhatsz az Industrial Lamp – Vintage Garázsvásárok jól bevált garázsvásár helyszínén, a Budafoki úton. A szervezők célja a szórakozás mellett az újrahasznosítás, újragondolás erősítése, hogy minél kevesebb új tárgyat vásárolj, legyen szó a lakberendezési vagy a ház körüli dolgokról. Bár az árusítóhelyek már beteltek, keresgélhetsz mások portékái között: ruhát, könyvet, lakásdekorációs termékeket, vintage, retró bútorokat, képkereteket, festményeket, kiegészítőket, felújítható használati tárgyakat, antik holmikat.

Többfelé lesznek forgalomkorlátozások a hétvégén

Delegáció miatt ideiglenes forgalomkorlátozás lesz 15-én Budapest V. kerületében. Tilos megállni szeptember 15-én 20 óráig a Zoltán utca 5-7. szám előtt.

Rendezvény miatt ideiglenes forgalomkorlátozás lesz szeptember 15. és 18. között Budapest XIII. kerületében. Tilos megállni szeptember 15-én 6 órától szeptember 18-án 16 óráig a Mohács utca páratlan oldalán a Szabolcs utca és a Vágány utca között.

Rendezvény miatt ideiglenes forgalomkorlátozás lesz szeptember 16-án Budapest XVIII. kerületében. Lezárják szeptember 16-án 7 órától 19 óráig a Margó Tivadar utcát a Cziffra György utca és a Kinizsi Pál utca között.

Záporok, zivatarok várnak rád a hétvégén

Pénteken napos-gomolyfelhős időre van kilátás, csak néhol fordulhat elő futó zápor, erre nagyobb esély a keleti tájakon mutatkozik. Néhol erős lehet az északi-északkeleti szél. A legmagasabb hőmérséklet 23 és 28 Celsius-fok között alakul.

Sok napsütésre van kilátás szombaton. Az időnként megjelenő felhőkből legfeljebb keleten, északkeleten alakulhat ki egy-egy futó zápor. Néhol erős lehet a déli-délkeleti szél. A hűvös hajnalt követően délutánra 24 és 29 Celsius-fok közé melegedhet a levegő.

Vasárnap is sokat süthet a nap, bár időnként felhők takarhatják el, de csak elszórtan alakulhat ki egy-egy rövid ideig tartó zápor, zivatar. A délies szél vasárnap helyenként megélénkül. A hőmérséklet a korábbi napokéhoz lesz hasonló – írta meg a Köpönyeg.