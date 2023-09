Aranyat befektetésnek? Igen!

Nem kell ahhoz milliomosnak lenni, hogy megtakarításainkat aranyban tároljuk: ez a forma népszerű a befektetésre vágyók között, könnyen elérhető, bármikor azonnal értékesíthető, ráadásul már egészen kis mennyiségben is megvásárolható. Az erre a célra vásárolt aranyat befektetési célú aranynak (BCA) hívják, amely 999,9 ezrelék tisztaságú, és érmék, lapkák, tömbök formájában juthatunk hozzá.

Hogyan vásárolhatunk aranyat?

Amennyiben befektetési célú aranyat szeretnénk vásárolni, az a legfontosabb, hogy megbízható helyről szerezzük be. Az immár 250 éves BÁV az elmúlt évtizedekben bizonyította, hogy stabil, állandó szereplője az aranykereskedői piacnak is. Befektetési célú tömbjeiket 2016 óta a legmagasabb, azaz "good delivery" minősítésű svájci Argor Heraeus állítja elő, ami biztosítékot jelent arra, hogy azt mindenhol elfogadják és bárhol azonnal értékesíthető. A BCA megvásárlásához elég bemenni az első zálogékszer fiókba, ahol az aranytömböt azonnal kézhez is kapjuk – vagy, ha szeretnénk, a BÁV gondoskodik a szakszerű és biztonságos megőrzéséről. Sőt, a BÁV Zálog az általa forgalmazott befektetési célú aranytömbök fedezetére 21,9% THM mellett folyósít zálogkölcsönt, ha sürgősen pénzre van szükségünk, de a befektetésünktől nem szeretnénk végleg megválni.

Biztonságos, értékálló befektetés az arany

Az arany értéke nem csökken, nem inflálódik, ami a jelenlegi bizonytalan gazdasági körülmények között hatalmas érték – sőt, háborúk és válságok idején rendre felfelé mozog az árfolyama. A BÁV aranytömbjei adómentesen kerülnek forgalomba, ami által még kedvezőbb befektetési formává válnak. A tömbök ára az arany mindenkori világpiaci árához igazodik, illetve a forint/dollár árfolyam alakulásának függvényében változik, a BÁV pedig garantálja, hogy korlátozás nélkül bármikor visszaváltja az aktuális értékének megfelelően. Befektetési célú aranyat vásárolni tehát már egyáltalán nem luxus: biztonságos, értékálló megoldás, ami minden időben, minden korosztály számára vonzó befektetési alternatíva lehet.