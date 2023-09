Ez a 7 jel árulkodik arról, hogy vírusos az iPhone-od

Kétségtelen, hogy az okostelefonok a mindennapjaink elengedhetetlen részét képezik: gyakorlatilag már nem is telefonokról, hanem miniszámítógépekről beszélünk, és nem csak egy csúcskategóriás készülék esetében, de egy közepes árfekvésű mobilnál is. Épp ezért rendkívül fontos, hogy ismerjünk minden olyan praktikát, amivel óvhatjuk a telefonunkat és biztosíthatjuk, hogy ne kelljen évente lecserélnünk, ugyanakkor ennél is fontosabb, hogy az eszközön tárolt, illetve arról elérhető adatainkat – legyen szó akár privát fotóinkról, akár személyes iratokról vagy a bankszámlánkról – a lehető legjobban megvédjük, hogy azok ne kerüljenek ártó kezekbe. Épp ezért fontos, hogy felvegyük a harcot a virtuális kórokozókkal, azaz a hackereknek köszönhetően ránk támadó számítógépes vírusokkal szemben is. Na de honnan lehet megkülönböztetni, hogy csak fárad a telefonunk, netán túl sokat várunk el tőle, vagy ténylegesen vírusos? Ebben segítünk most – ezúttal kifejezetten az iPhone-okra fókuszálva!

Bármelyik programban rejtőzhet vírus Fotó: Pixabay

7 jel, hogy vírusos az iPhone-unk

A telefon a megszokottnál lassabb, vagy az akkumulátora gyorsabban merül le. A webbönésző olyan oldalakra visz minket, amiket nem mi nyitottunk meg. Az alkalmazásaink folyamatosan összeomlanak, maguktól kilépnek, esetleg olyan alkalmazásokat szúrunk ki a telefonunkon, amikről határozottan tudjuk: nem mi telepítettük. Hirtelen és indokolatlanul megnő az adatforgalmunk, netán a számlánkon olyan hívások ára jelenik meg, amiket nem mi indítottunk. Olyan üzeneteket kapunk, mely fertőzésre figyelmeztet minket, azonban rögtön fel is ajánlja: ha ezt és ezt megvesszük, akkor megszabadít minket a problémáktól. Ezek a felugró üzenetek természetesen nem a saját vírusirtónk üzenetei. Nehézkes a telefonunk kikapcsolása vagy újraindítása. Feltűnően több hirdetés ugrik fel böngészés közen, mint eddig.

Hogyan védjük meg a telefont a vírusok ellen?

Ha ezen jelek bármelyikét tapasztaljuk (lán, ha többet, netán mindet), bizonyosra vehetjük, hogy iPhone-unkat megtámadta valamilyen vírus. A szakértők szerint egyébként a két legbiztosabb módszer, hogy ezt elkerüljük, egy jó vírusirtó (ne sajnáljuk rá a pénzt!), és az operációs rendszer folyamatos frissen tartása: a legújabb iOS-ek ugyanis mindig a legújabb védelemmel rendelkeznek, és folyamatosan javítják a felfedezett lyukakat, támadható pontokat.