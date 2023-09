Három év után a Metropol cikke nyomán festették újra a zebrát

Miután foglalkoztunk azzal, hogy Budapesten lekoptak az útburkolati jelek, az évek óta lekopott zebrát végre újrafestették Óbudán. El se akartuk hinni, hogy egy veszélyes, lámpa nélküli zebrát évekig hagyott lekopva a baloldali városvezetés és a cikkünk kellett ahhoz, hogy észbekapjanak!

Egy kis időugrás / Fotó: Google earth

Örömömet szeretném kifejezni amiatt, hogy foglalkoznak a budapesti lekopott felfestések kérdésével. Jómagam is sokat vezetek a fővárosban és azt tapasztalom, hogy már nem lehet látni, hol mennek a forgalmi sávok, úgy le vannak kopva az utak. Itt a sarkon lévő zebrák is évek óta le vannak kopva. A Zápor út és a Kiscelli út találkozásánál lévő gyalogátkelő – amiről írok – eddig nagyon veszélyes volt, hiszen mindkét utcában meglehetősen nagy a forgalom. Annak ellenére, hogy a zebrát is sokan használják, sőt még lámpa sincs, mindeddig hiába vártuk, hogy újrafessék. Ez a zebra utoljára Tarlós idejében volt felfestve, azóta jól lekopott már. Most azonban nagy az örömünk, mert miután foglalkoztak a lekopott útfelfestésekkel, néhány nap múlva, láss csodát, újrafestették. Azt hiszem, sejthető, hogy volt némi ráhatása az újságcikkeiknek, hogy ez megtörténjen. Szóval köszönjük, hogy foglalkoznak Budapest valódi problémáival.

2023-ra már egyáltalán nem látszott a zebra – Fotó: internet

A zebra múltja

Örömmel vette szerkesztőségünk olvasónk levelét, de azért az megdöbbentő, hogy a baloldali vezetés évekig ilyen lekopott állapotban hagy egy lámpa nélküli gyalogátkelőt . Sőt, lassan itt az új önkormányzati választás, és utoljára Tarlós István főpolgármestersége alatt volt a zebra újrafestve! Szerencsére az internet nem felejt, így meg tudtuk nézni a zebra múltját. Megdöbbentünk: tényleg igaz, hogy még Tarlós alatt volt felfestve utoljára a gyalogátkelő, ami nagyjából 2020-ra már csúnyán lekopott, igényelte volna az újrafestést, de ezek szerint cikkünk megjelenése kellett ahhoz, hogy megszüntessék az életveszélyt, újrafessék a zebrát. Több mint 3 évig nem foglalkoztak vele! Örülünk, ha cikkeinkkel hozzájárulhattunk a budapesti gyalogosok biztonságához.

