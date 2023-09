Kiakadtak az óbudaiak: olyan útra festettek fel kerékpársávot, ami szinte járhatatlan

Nemrég írtunk arról, hogy Budapesten katasztrofálisan le vannak kopva az utak felfestései. Rengeteg helyen már alig látszanak az évek alatt lekopott zebrák, amik veszélyeztetik a gyalogosok biztonságát. De a terelővonalak tekintetében sem jobb a helyzet. Ott az autóvezetők sok helyen már alig látják a sávokat. Az utak állapotáról pedig most inkább szót sem ejtünk. Ezzel szemben azt látjuk, hogy a bicikliutak és biciklis felfestésekre súlyos százmilliókat költenek fővárosszerte.

Ennek az útnak se biciklifelfestésre lenne leginkább szüksége Fotó: Fügedi Richárd

Forgalomcsillapítás útfelújítás helyett

Szeptember 4-én jelentette be Óbuda önkormányzata, hogy egy 100 milliós projekt keretében egyéb fejlesztések mellett forgalomlassító virágládákat fog elhelyezni a Mátyáshegyi út egy szakaszán. Ezzel még semmi probléma nem lenne, hiszen a forgalomcsillapítás, a biztonságosabb közlekedés mindenkinek az érdeke. Arra azonban senki nem számított, hogy a biciklisávőrület fontosabb lesz, mint a leromlott állapotú út járhatóvá tétele.

Életveszélyes a járhatatlan rész az úton Fotó: Fügedi Richárd

Járhatatlan az út

A Mátyáshegyi út Óbuda dimbes-dombos részén helyezkedik el. A kanyargós, lejtős út nagy része meglehetősen szűk, két autó csak óvatosan tud elhaladni egymás mellett. Az út állapotáról mindent elmond, hogy a tavasszal kátyúzott útra már ismét ráférne egy javítás az úthibák miatt. Ez azért lehet, ment a jócskán toldozgatott-foltozgatott úton sok helyen maga az aszfaltréteg is teljesen összetöredezett már, ami miatt a teljes útalapot illett volna cserélni. Az út nagy részén továbbá terelővonalak sincsenek. Amik voltak az alsó részen, azokat még az előző vezetés alatt festették fel és nagyjából 2021-re lekoptak. Az út nagy részére jellemző szűk szakaszon sincs felezővonal, pedig a kanyargós meredek részek kimondottan balesetveszélyesek. A legnagyobb gond azonban az út völgybe érkező részén található, ahol mivel az út alacsonyabban van, mint a környező földfelszín, így ráfolyik a sár és hatalmas tenger alakul ki, ami miatt járhatatlan lesz és az autóknak a szembe sávba átmenve kell kerülgetniük.

Az alsó részen lévő felfestés is lekopott Fotó: Metropol

Biciklis nyomok

Miután láthatóan ezer sebből vérzik az út állapota, nem csoda, hogy hatalmas felháborodást váltott ki, a keskeny részen a biciklis jelek értelmetlen felfestése. Egyrészt, mert két autó is alig fér el egymás mellett, ha még a bicikliforgalmat is idevezetjük, hát csak idő kérdése a baleset. Másrészt lassan időszerű lesz az út komolyabb felújítása is, ami miatt a drága felfestés mehet majd a kukába. Arról nem is beszélve, hogy sokkal fontosabb lenne felfesteni a felezővonalat, vagy a völgyben lévő életveszélyes állapotokat orvosolni, mint biciklis nyomokra pazarolni a közpénzt. Ráadásul a biciklis nyom a KRESZ szerint semmilyen védelmet nem nyújt a kerékpárosoknak, csupán egy ajánlás, hogy ,,azt javasoljuk, itt biciklizz” – ahol az autók is alig férnek el. Ez kicsit olyan, mintha egy haldokló sápadtságát sminkeléssel akarnánk eltüntetni életmentő műtét helyett. Ezt nevezik cifra nyomorúságnak, mikor az út nem használható sem rendesen, sem biztonságosan, nincs rajta még egy felezővonal sem, de mi biciklis nyomokat festünk rá közpénzből, hogy eleget tegyünk Karácsony Gergely hóbortjának.

