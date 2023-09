130 millióba kerül, mégis ez lesz az új magyar népautó

Nem egyszerű restaurálásról van szó, hanem a régi és az új technológia ötvözéséről. A vállalkozás az ikonikus, hatvanas évekbeli német sportkocsit, a Porsche 912-t helyezte a középpontba. Így született meg a KAMM 912 C.

Óbudai garázsban éledt újjá a legendás autó Fotó: Metropol

Az amúgy is nagyszerű járművet tökéletesre fejlesztették. Meghagyták eredeti formáját és jellegét, csak a modern kor elvárásaihoz hangolták. Ennek a különleges eljárásnak külön neve is van, Restomod. Az eredeti, hatvanas évekből származó donorautót szinte vázig lecsupaszítják. Szerkezetét felújítják és megerősítik. A karosszéria eredeti elemeit modern, szénszálas alkatrészekre cserélik.

Ebben már van légkondi

Ezt a hihetetlenül könnyű anyagot előszeretettel használják az utastérben is, ahol a műszerfal, sőt még az ülések is ebből készülnek. A cél a súly könnyítése, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy igazi versenyautó szülessen. A futóművet is ennek megfelelően építik újjá, így megtalálhatóak benne a legmodernebb szintszabályozós alkatrészek is. A motorról sem feledkeznek meg. A közel hatvanéves blokkból 200 lóerőt préselnek ki. Így az eredeti váz az utolsó csavarig megújul. A tökéletes utazási komfort érdekében légkondicionáló berendezéssel is ellátják. A nagyobb teljesítményről az injektoros üzemanyag-befecskendező rendszer gondoskodik.

Egyedileg, kézzel készül minden egyes jármű Fotó: Metropol

Nincs két egyforma

Ezeknek a kocsiknak a különlegessége, hogy nincs két egyforma belőlük. Minden apró részletet a leendő tulajdonossal közösen álmodunk meg, így tudjuk teljesen személyre szabni. Mindent részletesen átbeszélünk. Kiválaszthatja a színét, a beltér borításának anyagát, az ülések kárpitjait. Fontos tényező, hogy mire szeretné használni, versenypályára vagy közútra szánja. Ez határozza meg a felhasznált anyagokat, mert ez jelentősen befolyásolja a súlyát. Így még a fűtés is extraként rendelhető. Választható továbbá az is , hogy csak részlegesen vagy teljesen karbonból készüljön a karosszéria

– mondta el a büszkén Kázmér Miklós, a Kammanufaktúr tulajdonodsa.

Igazi magyar siker lehet A cég folyamatosan azon dolgozik, hogy az általuk átépített példányok megfeleljenek a német TÜV minősítésének, és ezáltal Európában, illetve a világ minden pontján forgalomba helyezhetők legyenek. Több KAMM 912c-típusú autó építése van folyamatban, amikre hatalmas az érdeklődés a világ minden tájáról, igazi népautó lesz a modernizált Porsche. Az ár 130 millió forintnyi eurótól indul.