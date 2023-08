Megrázó: kidobtak egy kiskutyát a harmadik emeletről

A XIII. kerület egyik társasházának harmadik emeletéről zuhant le egy kiskutya, aki sajnálatos módon, nem élte túl a 12 méteres zuhanást.

Képünk csak illusztráció Fotó: Nagy Zoltán

Az teljességgel kizárható, hogy a Maya névre keresztelt kutyus magától ugrott volna ki, miután pedig a lakás ajtaja nem volt bezárva, bárki betérhetett a ház lakói közül, hogy végezzen a négylábúval.

A kutya gazdája, Fatime, az események napján otthon felejtette a lakáskulcsát, ezért üzenetben azt kérte a férjétől, ne zárjon be, ha elmegy, így kulcs nélkül is be tud majd menni az otthonukba. A gazdi azt is elárulta, hogy az ablak, amin Maya kiesett, szintén nyitva volt, viszont szúnyogháló védte, amit később érintetlenül találtak meg. Fatime úgy véli, valaki betörhetett lakásba, elhúzta a szúnyoghálót, majd kidobta rajta a szerencsétlen jószágot. Érdekesség viszont, hogy a család értékei közül semmi nem tűnt el.

A Kékvillogó.hu beszámolója szerint a nőnek és családjának már korábban is akadt nézeteltérése a mellettük lakó szomszédokkal, akiket már korábban is zavart az egyébként kistermetű, bischon-havanese ugatása, és már feljelentéssel is fenyegetőztek emiatt. A Budapesti Rendőr-főkapitányság állatkínzás miatt ismeretlen tettes ellen indított nyomozást.