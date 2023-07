Akár egy horrorfilm: most ide próbált meg bejutni egy csuklyás rabló – videó

Akár egy horrorfilmben – sokkoló látvány fogadta Herpich Vargáné Szilviát és férjét, amikor vasárnap visszanézték a házuk kamerafelvételeit. A Pest vármegyei Gyálon a Somogyi Béla utcában élő párhoz egy csuklyás férfi próbált betörni. Az idegen az udvarukba be is jutott, ahol zseblámpájával értékek után kutatott. Szilviéknek szerencséje volt, ugyanis a szomszéd kutyája megzavarta a tolvajt, aki végül üres kézzel elmenekült. Lapunknak Szilvi meséli el a részleteket.

Korábban Pilisvörösváron is csuklyás alakok másztak be a kertekbe – Olvasói fotó

Vasárnap reggel, amikor felébredtem hallottam, hogy csengetnek

– kezdte Szilvi.

„A szomszéd volt az, aki elmondta, hogy történt valami az éjszaka. Azt mesélte, hogy éjszaka a szomszédság egyik kutyája nagyon hangosan ugatott, amire ő felébredt. Kinézett és látta, hogy a két telek között valami motoszkál. Odaszólt, majd egyszer csak egy férfi kiugrott a kapunkon és elszaladt a másik irányba. Hát mondanom sem kell, hogy mennyire megdöbbentem…”

Szilviék azonnal a biztonsági kamerájukhoz mentek, visszapörgették a felvételt, amiből kiderült: valóban be akart törni hozzájuk egy férfi.

A férjem sofőr, ezért hajnalban ért haza, majd beengedte a lakásba a három kutyánkat

– folytatta.

„A felvételen tisztán látszik, hogy a betörő a férjem érkezése után olyan háromnegyed órára rá érkezik meg. Nagyon rémisztő, mert csuklya van a fején és fekete gumikesztyűt visel… Elsétál előttünk, benéz a kapunkon majd rápróbál, hogy nyitva van-e, ezután egy kicsit hátrébb sétál és a kapubeállónknál beugrik a birtokunkra. Ezután látszik, hogy előveszi az elemlámpáját és odamegy a bejárati ajtónkhoz, ami szerencsére zárva volt! Ha elfelejtjük bezárni, biztosan bejön a lakásba, miközben mi alszunk.”

A férfi nem sokáig tudott nézelődni Szilviék udvarán, ugyanis a szomszéd kutyája hangos ugatásba kezdett.

A következő pillanatban látjuk, hogy ahol bejött, ott ki is ugrik

– folytatta.

„Valószínűleg ekkor kezdhetett el ugatni a kutya, ami miatt kiszólt a szomszéd. A férjem reggel végigment az utcán, arra, amerre a férfi elmenekült, hiszen sok embernek van kamerája, hátha látszik, hogy merre szaladt. Kiderült, hogy nem csak nálunk járt, hanem két helyen nézelődött, illetve közvetlen előtte, hogy hozzánk bejött volna egy másik ház udvarán járt. Szerintem ez nagyon ijesztő. Hívtuk is a rendőröket. Ők azt mondták, hogy egy lábnyomot találtak, de nem tudnak vele mit csinálni. Azt javasolták, hogy gyűjtsük össze a környékről az összes kamerafelvételt és egyben vigyük be a rendőrségre és adjuk le, ugyanis így nem tudnak mit tenni. Úgy gondolom, hogy komolyan kell venni ezeket az ügyeket, hiszen ha bejön, mi pedig ott alszunk és arra riadunk, hogy ott van a szobánkban, nehogy az legyen, hogy menekülés közben bántani fog valakit…” – zárta.

Az öltözékük mindig hasonló! Lehet, hogy ugyanaz a csapat fosztogat? – Olvasói fotó

„Édesanyám fölött állt a csuklyás rabló”

Ahogyan azt korábban a Metropol megírta, Pilisvörösváron is több csuklyás tolvaj járta az utcákat. Készpénzre és értékekre utaznak a rablók. Az egyik áldozat egy helyi vállalkozó, Schaffer János és családja volt. Tőlük nem sikerült elvinniük semmit, de ez csak a szerencsén múlott. A lapnak a férfi elmesélte, hogy a csuklyás rablók alaposan ráijesztettek 62 éves édesanyjára. Jánosékhoz a kapu átmászásával jutottak be a rablók, majd ezután törtek be a házba. A férfi édesanyja éjszaka fel is ébredt, találkozott az egyik maszkos férfival, ám azt hitte, hogy szobájában a fia áll fölötte, ezért visszafeküdt. A kamerafelvételek visszapörgetése után derült csak ki a család számára, hogy ők is áldozatul estek a maszkosoknak. Tőlük szerencsére nem sikerült elvinniük végül semmilyen komoly értéket, de több pilisvörösvári lakostól igen.

Elképzelhető, hogy Gyálon is ugyanez a banda próbálkozik?

Itt van a csuklyás rabló:

Szilviék kamerafelvételéből kivágott részletet itt tudjátok megtekinteni: