Jobb lesz figyelni, országos razzia indul hétfőtől az utakon

Jobb lesz, ha figyelnek az autósok, hétfőtől ugyanis országos razziát indít a rendőrség a magyar utakon. Mint, ahogy a Police fogalmaz: az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata Műveleti Csoportjának (ROADPOL) éves ellenőrzési terve alapján tart a Magyar Rendőrség országos akciót augusztus 7. és 13. között.

Képünk illusztráció Fotó: Pixabay



Az egyenruhások ebben az időszakban célzottan a megengedett sebességet túllépő jármű vezetőket fogják kiszűrni. A rendőrség a fent említett ellenőrzések mellett kiemelten figyeli az illegális gyorsulási versenyeket is. Egészen novemberig tart a gyorsulási versenyek felszámolását célzó akciója, amelynek keretében lavinarendszerű traffipaxozást és nem publikus intézkedéseket is végeznek. Előbbi azt jelenti, hogy egy-egy szakaszon akár egymás után több sebességmérés is lehet.