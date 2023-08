Életveszély Újbudán: szemetet dobál ki valaki a lakása ablakán, rettegnek a szomszédok

A rejtélyes alakot még nem látta senki, de a tevékenységével már többen szembesültek. Az elkövető az éjszaka leple alatt, sőt mostanában nappal is saját lakása ablakából dobálja ki a szemetet és az élelmiszer-maradékokat, ami megkeseríti az ott lakók mindennapjait. Ezzel együtt a lakóházat már korábban is megnehezítette a ház mellett lévő élelmiszerbolt körüli hajléktalanok randalírozása, most pedig egy újabb problémával is szembe kell nézniük.

A rejtélyes hajigáló az üvegeket is megrepteti saját lakása ablakából – Fotó: Metropol

A környékbeliek beszámolói szerint a madarak viselkedése szembetűnően megváltozott, és a békés parkoló és járda most egy harci arénára hasonlít. A madarak egymással is megküzdenek a kidobott élelem miatt.

Egy szemtanú így nyilatkozott:

Kezdetben azt hittem, hogy csak egyszerű szemetelésről van szó, de amióta halljuk, ahogy csattan a betonon a szemét, azóta már félünk az utcára is kilépni, mert félő, hogy ránk esik. Mi lesz a következő, kidobja az elromlott vasalóját?

– mondta lapunknak szomorúan egy a házban lakó személy, aki neve elhallgatását kérte.

Kasztril, a háromgyerekes apuka is ebben a házban él, akinek szintén van véleménye a szemetelőről:

Egy éve költöztünk ide, és azóta folyamatosan halljuk, ahogy a szemét és az étel a betonon landol. Valaki egy felső emeletről dobálja a járdára és a parkoló autókra a száraz kenyeret, görögdinnyét, szemetet és az üvegeket. Napközben ritka, általában este történik a dolog. Nem tudok eléggé finom lenni, de ez igazán ostoba dolog, főleg, mert a ház előtt gyakran játszanak a gyerekek.

Az eset miatt már egy kerületi Facebook-csoportban is beszédtéma lett a dobálózó, ahol az ott élők már hosszú ideje szenvednek, de sajnos egyelőre nem találnak megoldást, mivel senki sem tudja, hogy ki is a rendbontó.