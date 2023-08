Ágyi poloska invázió: mit tehetsz ellene?

Mindig alaposan nézd meg a használt textíliákat, és mosd ki őket!

A fenntarthatóság jegyében többen vásárolnak használtruha-boltokban. Ennek számos előnye van, hiszen a mások szemében már értéktelen ruhadarabok másoknak még hasznosak lehetnek. Köztudott, hogy a ruhaipar ott van a környezetszennyező iparágak élvonalában. Nemcsak a ruhagyártás során bocsátanak ki káros anyagokat, hanem a felgyülemlett ruhamennyiség nagy százaléka is szeméttelepeken köt ki.

Fotó: unsplash.com

A használt textíliák és ruhák vásárlásával tehát sokat tehetünk a környezetért. Van azonban sajnos egy negatívum is ebben, mégpedig az, hogy az ágyi poloskák előszeretettel utaznak ilyen használt textileken. Ezekkel együtt pedig hamar megérkezhetnek az otthonunkba. Ennek elkerülésére egy jó megoldás lehet, ha minél nagyobb hőfokon kimossuk a használtan vett ruhákat, vagy akár elvisszük egy speciálisabb mosodába.

Vannak olyan kényesebb textilek, amiket nem lehet 90 fokon kimosni, ekkor is jó szolgálatot tesznek a mosodák, ahol gőzöléses módszerrel is fertőtleníthetők a ruhák.

Használt bútorok esetén érdemes kérni egy kezelést az esetleg benne lévő rovarok ellen

Az ágyi poloskák nemcsak használt ruhákkal és textilekkel, hanem használt bútorokkal is utazhatnak. Használt bútorok vásárlása esetén tehát érdemes hasonlóképp eljárni, mint a ruháknál. Itt nem a mosás, hanem valamilyen gázzal, fertőtlenítővel való kezelés siethet a segítségünkre. Ezt azonban jobb szakemberre bízni. A gázosítás nemcsak az ágyi poloskák, hanem a szú ellen is megfelelő védelmet nyújt.

Nyugodtan be lehet tehát szerezni az antik bútorokat, csak gondoskodni kell a kártevőirtásról. Egyébként is reneszánszát éli a régi bútorok felújítása és használata a modern lakásokban is.Nem kell erről lemondanunk, csak megbízható helyről szerezzük be a bútorokat, és ne spóroljunk a rovartalanításon.

Figyeld folyamatosan az ágyad környékét és a lepedőt!

Ágyi poloska ügyben minél előbb lépsz, annál jobb. Mivel csak élelemszerzés miatt bújik elő, ezért nappal szinte lehetetlen észrevenni. Ha az ágyad környékén és a lepedőn pirosas-barnás pontokat látsz, akkor kezdj gyanakodni. Azok ugyanis az ágyi poloskák ürülékét jelezhetik. Csak emberek és állatok vérével táplálkozik, mással nem, ezért ilyen színű az ürüléke. Az ágyi poloska nappal szeret elbújni az ágy repedéseiben, a képkeretek sarkaiban, az ablakkereteknél, a könyvespolcon, szinte bárhol. Még a konnektorok sincsenek biztonságban tőlük. Kampós kis lábaikkal könnyen megkapaszkodnak bármilyen felületen.

Maga a rovar is barnás, vöröses színű, 1-7 mm nagyságúra nő meg. Akkor lehet őket megpillantani, ha már sokan vannak együtt. Ezt nem érdemes megvárni, mert annál nehezebb megszabadulni tőlük.

A profi ágyi poloska irtásnál akár folyékony nitrogénnel, akár valamilyen gáznemű irtószerrel dolgoznak is a szakemberek, az eredmény garantált.

Ha már észleled magadon a csípéseket, akkor kérj segítséget!

Az ágyi poloska csípés kezelése abból a szempontból egyszerű, hogy a viszketést és a bőrirrtációt kell csak kezelni. Szerencsére az ágyi poloska a kullanccsal ellentétben nem terjeszt semmilyen súlyos betegséget, ettől tehát nem félnünk.

A csípése után apró piros pontok maradnak a bőrön, amik viszketnek. A csípések a testen általában azokon a pontokon jelenik meg, amik kilógnak a pizsamából, hálóruhából. A viszketés kellemetlen lehet, főleg gyerekek esetében, akiknél sokkal inkább fennáll az elvakarás veszélye.

A duzzadt, piros bőrt lehet jegelni vagy hidegvizes kendővel hűsíteni, de számos vény nélkül kapható kenőcs is jól használható, amit általános rovarcsípésre ajánlanak.

Az ágyi poloskánál tehát alapszabály, hogy az első gyanús jeleknél azonnal cselekedni kell. Meg lehet próbálkozni egy nagyon alapos takarítással és fertőtlenítéssel, ami a matracok, ágyneműk magas hőmérsékleten való kezelését is jelentik. Arra vigyázni kell, hogy a lakásban ne pakoljunk nagyon szét, mert ezzel csak segítjük az ágyi poloskák terjedését.

Végső megoldást azonban a profi irtással lehet elérni. Ezek a kis vérszívó rovarok ugyanis a legkisebb résben is meg tudnak bújni, ahová nem ér el a porszívó. A mosás is csak az ellen a pár egyed ellen hatásos, akik épp a matracon vagy a takarón tartózkodtak. Mivel azonban oda csak táplálékszerzés céljából mennek, nem lebzselnek ott sokáig. Éjjel és hajnalban elvégzik a vérszívást, aztán visszatérnek a rejtekhelyeikre.

Ha a fenti néhány tanácsot megfogadod, akkor nagyobb kár nélkül átvészelheted az ágyi poloskák invázióját, sőt el is kerülheted.

(x)