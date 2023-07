Újra veszély leselkedik a kutyákra: Fogpiszkálóval átszúrt falatkákat találtak Budapesten

Az elmúlt fél évben nagy mértékben megnőtt azoknak az eseteknek a száma, melyek során a kutyasétáltatók a kedvenceik életét veszélyeztető méreganyagokat vagy éppen tűvel, vagy mással teletűzdelt kolbászokat találtak. Több kerületből is érkeztek újabb beszámolók a Metropolhoz. Most az I. kerületi állattartóknak kell nyitott szemmel járniuk, ugyanis fogpiszkálóval átszúrt nyers húsdarabkákat találtak több zöldterületen is.

Fogpiszkálóval átszúrt falatokkal ártanának a kutyáknak Fotó: Metropol

Valaki az I. kerületben ugyanis fogpiszkálóval átszúrt marhahús falatkákat szórt szét a Vérmező környékén.

A kültéri edzőpark környékén találtuk ezt a „szeretetcsomagot”. Később lementünk egy másik gazdival és átpásztáztuk a helyet. Sajnos több ilyen falatkát is találtunk, de természetesen mindet összeszedtük és kidobtuk.

– mondta el egy kutyatulajdonos.

Nem ez az első eset, hogy ártani akarnak az ebeknek az I. kerületben. Ahogy arról lapunk korábban hírt adtunk, januárban több helyen is patkánymérget találtak. Sajnos arról is beszámoltak lapunknak, hogy az egyik kedvelt sétáltató-útvonalon – ahol még nem sikerült időben észlelni a veszélyt – egy kiskutya áldozatul is esett a kétes anyagnak.

Ám nem ez az egyetlen fővárosi kerület, ahol veszélyeztetik a házikedvencek életét. Összesen 11 különböző felkapott kutyás helyen történtek mérgezéses esetek 2023-ban. A Metropol korábban egy informatív térképet is készített, így próbáltuk megmutatni, hogy milyen helyeken „tevékenykedtek” eddig a szívtelen kutyabántalmazók.

Grafika: Metropol

IX. kerület: patkányméreg több helyen, rendőrségi nyomozás, nyomravezetői díj és sósavas hús

A Ferenc téren és a Nehru parton is patkányméregre hasonlító, színes törmeléket találtak a kutyások. A Ferenc téren történt esettel kapcsolatban a rendőrség is nyomozást indított ismeretlen elkövető ellen, természetkárosítás gyanújával. Emellett a ZöldEb Kutyás Érdekvédelmi Egyesület ferencvárosi szervezete a kutyás közösség tagjaival 400 ezer forintos nyomravezetői díjat tűzött ki a tettes megtalálására.

A Boráros téri kutyafuttatóban néhány nappal ezelőtt információink szerint sósavval leöntött húscafatokat helyezett el valaki. A vegyianyag hatására 3 kutya is megsérült. A helyi gazdik bejelentéseinek hála, az önkormányzat teljesen lefertőtlenítette a kutyafuttató területét.

X. kerület: mérgezett csontok a Harmat utcában

Kőbányán a Harmat utcából érkeztek aggasztó hírek lapunkhoz, egyik olvasónk beszámolt róla, hogy a Harmat utca 156. szám alatt két húsos csontot helyeztek el, amelyek azonban rózsaszín, méreggyanús anyagokkal voltak teletömve.

Szöges kolbászokat szórtak szét az erdőben Fotó: Metropol

XVIII: szöges kolbász a Péterhalmi-erdőben és fagyállós gyilkosság

Két incidens is történt Pestszentlőrincen az elmúlt hetekben. Az egyiknél egy szívtelen állatkínzó szögekkel ellátott kolbászdarabokat helyezett el a Péterhalmi-erdőben. A másik esetben pedig vélhetőleg egy betörésre készülő bűnöző dobott be fagyállóval átitatott húsdarabokat egy kertes ház udvarába, amelyek megölték Lucát, a házőrző kutyust.

XIX: a kispesti kiserdőben is patkányméreggyanús anyagot raktak ki

A IX. kerületihez ijesztően hasonló esetről számoltak be olvasóink a XIX. kerületben található kiserdőről. A helyi gazdik szerint a kiserdőben található sétáltató útvonalon is találtak patkányméregnek kinéző kupacokat néhány héttel ezelőtt.

A Margitszigeten egy bizonyítható eset történt

Az általunk is bemutatott kutyamérgezések közül talán a margitszigeti történések kapták meg a legnagyobb "médiafigyelmet". Ez nem is véletlen, Budapest legkedveltebb turistahelye és pihenőszigete valahol mindenkinek a szíve csücske. Innen több tucat beszámoló érkezett kutyák rosszullétéről. Lapunknak az egyik megmérgezett eb gazdája Adrienn árulta el, hogy a kutyája vizeletéből ki is mutatták, hogy mérgezés történt.

III. kerület: Óbudán két esetben is emberek mérgeztek meg kutyákat

Az óbudai kutyusokra rájárt a rúd az elmúlt hónapokban. Míg az Ágoston utcában rózsaszín, méregszerű anyaggal átitatott jutalomfalatokat tettek ki a bokrok alá állatkínzók, addig a békásmegyeri kis futtatóban két kis tacskó lelte halálát, miután egy embernek nem nevezhető gyilkos egyenesen a futtatóban szórt szét mérget.