Számos programmal kecsegtet az idei Strandok Éjszakája

A hétvégi programok között olyan is lesz, melyen akár az éjszaka folyamán pancsolhatsz.

A nappal elképesztő fürdők éjjel még hangulatosabbá válnak majd Fotó: aquaworldresort.hu

Idén 14. alkalommal rendezik meg a Magyar Fürdőszövetség egyik legnépszerűbb programját, a Strandok Éjszakáját. Eddig 50 fürdő csatlakozott a rendezvényhez, mely országszerte rengeteg programot tartogat.

A rendezvénysorozatot még 2010 nyarán indította útjára a Magyar Fürdőszövetség, hogy megismertessék és megszerettessék a hazai fürdőkultúrát a magyar és a külföldi fürdőzőkkel. Ezen felül szerették volna azt is megmutatni, hogy a fürdők a társasági élet színhelyei is lehetnek.

Ma már az ország szinte összes nagyobb fürdője csatlakozik a rendezvényhez és jobbnál jobb programokat kínálnak a strandolóknak. Mutatjuk, hogy idén milyeneket!

Ekkor lesz a Strandok Éjszakája

Idén július 29-én, szombaton tartják a rendezvényt, amihez eddig már 50 fürdő csatlakozott. A fürdők szabadon szervezhetnek helyi programokat és biztosíthatnak a vendégeknek kedvezményt, amik közül most összegyűjtöttünk néhányat. A rendezvény teljes programja és a résztvevő fürdők teljes, folyamatosan frissülő listája itt található.

Ezek a fürdők biztosan nyitva lesznek

Többek között a Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő, a szegedi Napfényfürdő Aquapolis, a Zalakarosi Fürdő, a budapesti Aquaworld élményfürdő, a debreceni Aquaticum Strand, a hajdúszoboszlói Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt., az Erzsébetligeti Rátonyi Gábor Strand, a Lupa Beach Budapest, a Pesterzsébeti Jódos-Sós Gyógy- és Strandfürdő és a Gyulai Várfürdő és AquaPalota.

Ezek a programok várnak

A termálfürdők, gyógyfürdők, strandok és aquaparkok meghosszabbított nyitvatartással, egyes esetekben kedvezményekkel, továbbá különböző programokkal várják a vendégeket. Leszök tűzijáték, filmvetítés, tűzzsonglőrök, szaunaszeánszok, DJ-k és táncbemutatók is. Íme néhány példa, milyen programokkal várják az érdeklődőket a fürdők:

A fürdők teljes listáját itt tudod megnézni.

A különleges söröké a hétvége

Fél év után visszatér a Craft Beer Budapest ezúttal a budapesti kraftos sörkertekre fókuszálva. Július utolsó hétvégéjén a Jégkertbe, a Mad Garden Budába, Mad Kertbe, Horizont Taproom Teraszára, az Élesztő Teraszára és a Jónás Craft Beer & Foodhoz látogathatunk el a pontgyűjtő füzetekkel, jobbnál jobb söröket kóstolva. Az izgalmas programok mellett azért is lesz érdemes beszállni a játékba, mert így minden vendéglátóhelyen, az első pohár ház sörét féláron vehetjük meg.

Koncert a Budapest Parkban

A 30Y egy 2000-ben alakult pécsi rockzenekar. Több mint 20 éve meghatározó szereplői a hazai könnyűzenei klub- és fesztiváléletnek. Évente nagyjából hetvenszer lépnek színpadra. Az elmúlt huszonkét évben megjelent 11 nagylemezük, tucatnyi online terjesztett független hanganyaguk, több mint 20 videóklipjük. Július 29-én, szombaton a Budapest Parkot töltik meg, a vendég pedig a Lázár tesók lesznek.

Ruhaköltemények az Ellátóban

Felesleges, nem vagy nagyon ritkán hordott ruhák és ékszerek mindenki szekrényében lapulnak. Ezektől szabadulhatunk meg könnyedén július 29. és 30. között, miközben mi is keresgélhetünk más cuccai között, az Ellátóban szervezett pop-up vásárban.

76 éves a Terminátor

1947. július 30-án született Ausztriában Arnold Schwarzenegger, színész, politikus.

Fotó: NurPhoto via AFP

Fiatalkorában testépítő eredményeivel ért el sikereket, majd a filmezés felé fordult és hollywoodi akciófilmjeivel világhírűvé vált. 1965 és 1980 között hétszer nyerte el a Mr. Olympia, hatszor a Mr. Universe címet. Hazájában színészként és sportemberként nagy népszerűségnek örvendett, a grazi sportcsarnok is az ő nevét vette fel. Amerikába ment, első filmszerepe az 1970-es Hercules New Yorkban, amin ő Arnold Strong néven szerepelt. A lehetetlen neve és butának tűnő akcentusa még évekig akadályozta a továbblépésben. 1982-ben hozta meg számára a világhírt az első rászabott szerep, a Conan, a barbár. Sorozatos akciófilmjei során sztárrá vált, később könnyedebb, humorosabb szerepei is népszerűvé tették. 1986-ban feleségül vette Maria Shrivert, John F. Kennedy egykori amerikai elnök unokahúgát. 4 gyermekük van.

Lurkók lepik el a Budapest Parkot

Idén két alkalommal vehetik birtokba a lurkók a Budapest Parkot, hogy felhőtlenül kikapcsolódhassanak. Koncert, színház és sok-sok interaktív játék vár minden kisgyermekes családra július 30-án, 14 órától. Lehet majd társasjátékozni, hangszert kipróbálni, alkotni, és persze ugrálni, táncolni, bulizni. A zenéért a Rutkai Bori Banda és az Eszter-lánc duett felel.

65 éves a barátság világnapja

1958. július 30. óta tartják a barátság világnapját Paraguayban, ahonnan elterjedt több dél-amerikai államban. Az internet és a közösségi média népszerűvé válása után a barátság napjának ünneplése világméretűvé vált. Az Egyesült Nemzetek Közgyűlése (az ENSZ szerve) 2011-ben nyilvánította nemzetközi nappá. Néhány országban más napokon tartják, van ahol augusztus első vasárnapja, míg máshol április 8.

Gomolyfelhős időnk lesz

Pénteken fátyolfelhők szűrik a július végi napsütést, de ezekből nem alakul ki csapadék. A nappali felmelegedés 30 fok közelébe kúszik, de nem sokkal haladja meg.

A többórás napsütés mellett szombat délután erősen megnövekszik a gomolyfelhőzet. Főleg a Dunántúlon már zápor, zivatar is előfordul.

Vasárnap erősen gomolyfelhős időre van kilátás többfelé záporral, zivatarral. Az északnyugati szél megerősödik. A nappali hőmérséklet 25-30 fok közé csökken.