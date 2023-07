Rengetegen vettek végső búcsút a tragikus körülmények között elhunyt Vandától - Képgaléria

A Bács-Kiskun vármegyei Tasson élő Vanda néhány hete hozta világra a kisfiát császármetszéssel. Hazaengedték a kórházból, de néhány nap múlva rosszul lett. Kórházba szállították, ugyanis azonnal műtétre volt szüksége, de Vanda ezt már nem élte túl. A családja összeroppant, ám ahelyett, hogy gyászukba merülhetnének, újabb és újabb terhek szakadnak rájuk. Korábban Vanda édesapja, Kucsera Imre számolt be a Metropolnak kálváriájukról.

Több százan mentek el péntek délután Vanda temetésére. A nagy melegben egy gyászoló rosszul is lett, hozzá mentőt is kellett hívni. A 28 éves anyuka édesanyja teljesen összeomlott, őt támogatni is kellett a hozzátartozóknak - írta meg a Ripost.

