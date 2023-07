Nem vagyunk egyedül – élet nyomaira bukkantak a Marson

Nem kizárható, hogy földönkívüli élet nyomaira bukkant a NASA Perseverance nevű Mars-járója a Jezero kráter átvizsgálása során: a most felfedezett szerves anyagok jóval komplexebb életformára utalhatnak, mint ahogy a szakértők eddig hitték – írja a Mirror.

Fotó: MTI/EPA

A Perseverance még 2021 februárjában landolt a kráter egyik kiszáradt tavának helyén, és segítségével a tudósok a talajmintákat is vizsgálják. Tíz különböző helyen bukkantak organikus molekulák nyomaira, és ezek egy része arra is utalhat, hogy korábban a marsi területet víz borította, vagy vulkanikus anyagokkal való találkozás eredményeként születtek. A Perseverance folytatja a kutatást, a tudósok már az összetettebb életformák jeleire is felkészültek.