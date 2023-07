Megnyitott a városligeti csónakázótó: ennyibe kerül idén a belépő – Galéria

A Városliget ma is a fővárosiak és a turisták egyik kedvenc zöldterülete, ahol a téli szezonban Európa legszebb és egyben legnagyobb ma is működő szabadtéri műjégpályája nyáron csónakázótóvá alakul. A liget öreg fái, a Vajdahunyad vára és a Hősök tere szomszédságában várják a csónakázni, sportolni vágyókat. Utánajártunk az áraknak és a tavon tartózkodás szabályainak is!

Ennyiért lehet idén csónakázni a Városligetben. Fotó: Balaton József / MTI

Mikor lehet csónakázni a Városligetben?

Hétfőtől vasárnapig reggel 10 órától egészen 21 óráig. A pénztár viszont korábban, 20:30-kor zár. A csónakázótavat a következő címen lehet megtalálni: 1146 Budapest, Olof Palme sétány 5. Az üzemeltetők 32 db vízibiciklivel, 10 csónakkal és 10 SUP-pal várják az érdeklődőket a hatvanezer négyzetméteres tavon – olvasható a csonakazoto.hu-n.

Mennyibe kerül a belépő?

Jegyet elővételben nem, csak a helyszínen lehet vásárolni. Csoportos foglalásra hétköznap 10-15 óra között van mód az info@mujegpalya.hu címen. Az árak 30 percre értendőek.

Csónak (4 fő): 3000 Ft

Vízibicikli (2 fő): 4000 Ft

SUP (1 fő): 2000 Ft

Jógázni is lehet a tavon

Az üzemeltetők különféle programokat is szerveznek a városligeti csónakázótavon. A vízibiciklizés mellett például 2023-tól SUP bérlésre, oktatáson való részvételre és testet, lelket kényeztető SUP jógázásra is van lehetőség. Kéthetente pedig fergeteges latin táncesteket tartanak, táncoktatással. A hivatásos táncoktatók által vezetett oktatáson kezdők és haladók egyaránt részt vehetnek.

