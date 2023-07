Mégis átszáguldhatnak a zebrán a rolleresek és a biciklisek? – ezt kell róla tudni

Július utolsó hetében Szombathelyen egy zebrán száguldott át úgy egy rolleres, hogy a gyalogos-átkelőhelyhez érő busznak akkorát kellett fékeznie, hogy ne üsse el, hogy öten is megsérültek rajta. Ennek kapcsán jártunk annak utána, hogy mi a szabály: leszálljunk-e a zebrán a kerékpárról és a rollerról és toljuk, vagy átkerekezhetünk rajta. Mutatjuk, hogyan mehetnek a zebrán a rolleresek.

Mégis átszáguldhatnak a zebrán a rolleresek és a biciklisek? Fotó: Máté Krisztián / Metropol

Az elektromos roller és elektromos kerékpár is járműnek minősül

A Vas Vármegyei Rendőr Főkapitányság volt lapunk segítségére. Ők először is arra hívták fel a figyelmünket, hogy „a jelenleg hatályos KRESZ nem ismeri a kereskedelmi forgalomban különböző fantázianévvel megvásárolható elektromos roller vagy elektromos kerékpár járműkategóriát, így ezen mikromobilitási eszközöket bizonyos műszaki jellemzőik alapján kell a KRESZ-ben nevesített járműkategóriák valamelyikébe besorolni. Ezek jellemzően segédmotoros kerékpárok, de egyesek kerékpárnak vagy akár motorkerékpárnak is minősülhetnek. Ezekkel azon járműkategóriára vonatkozó szabályok szerint kell közlekedni, amelyiknek az eszköz megfeleltethető.” Egy azonban nagy biztonsággal kijelenthető, hogy a helyváltoztatásra szolgáló elektromos kerékpárnak vagy elektromos rollernek elnevezett közlekedési eszköz is egyértelműen jármű.

Mivel ő tolja a rollert, gyalogosnak számít. Fotó: Kovács Péter / Hajdu-Bihari Napló

Szállj le és gyalogolj!

Kiderült az is, hogy nyugodt szívvel mehetünk a gyalogos-átkelőhelyen is a járművünkön, nem kötelező leszállni róla. Így viszont nem is számít a közlekedő gyalogosnak. „A kijelölt gyalogos-átkelőhely a gyalogosok részére, az úttesten történő áthaladáshoz fenntartott terület. A jármű vezetője akkor tekinthető gyalogosnak, ha a járműről leszállva, azt a kijelölt gyalogos-átkelőhelyen áttolja. Ekkor illeti meg az áthaladás során az elsőbbségi jog a járművekkel szemben” – adta meg a választ a Vas Vármegyei Rendőr Főkapitányság.