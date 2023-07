Kígyóra figyelmeztetnek Újbudán – Sokan félreértették a jó szándékú posztot

A kánikula az embertől tartó, az embereket elkerülő állatok magatartására is hatással van és olyan viselkedést is előhoz belőlük, ami máskor elképzelhetetlen lenne. Valószínűleg így volt ez azzal az ártalmatlan siklóval is, ami a XI. és a XII. kerület határán lévő társasház udvarán bukkant fel. Mivel sokan félnek a csúszómászóktól, még akkor is, ha emberre nem veszélyesek, úgy gondolta az állatot észlelő, hogy beszámol a nem mindennapi találkozóról.

Nyáron gyakran előjönnek a siklók a természetes élőhelyükről víz után kutatva Fotó: Shutterstock

Sashegy! Kedves környékbeliek és szomszédok! Reggel a képen látható teremtmény látogatott hozzánk a teraszra. Gondoltam szólok, hogy az ajtókat és ablakokat ne hagyjátok őrizetlenül nyitva!

– írta a férfi a posztjában, aki elmesélte lapunknak, hogy a barátnője reggel éppen a macskáik ivóvizét cserélte ki:

„A páromnak feltűnt, hogy a macskák mozdulatlanok és nagyon figyelnek valamit. Aztán kiöntötte a cicák ivóvizét, és abban a pillanatban megjelent a kígyó, gondolom a víz, a nedvesség vonzotta oda a viszonylag hűvös, nedves kőre. Készített is egy képet a kedvesem, majd én ezek után döntöttem úgy, hogy figyelmeztető jelleggel kiírom a történteket. Sokan félnek, tartanak a csúszómászóktól"

– fogalmazott a posztoló, aki egész egyszerűen nem érti, hogy mindezek után miért tört rá a népharag.

Sokan megijednek egy siklót látva, pedig ártalmatlan állatról van szó Fotó: Shutterstock

„Mivel öntötted le, te tudatlan kretén?” – kérdezte egy kommentelő, azok után, hogy a posztban semmilyen leöntésről nem volt szó és nem is történt ilyen.

„Nemár... manus létedre.. volt sikítozás is meg minden, vagy csak hangos »visszamennyé« felkiáltással nyakon öntötted?” – írta egy férfi, aki a posztoló figyelmeztetését gyávaságnak titulálta, persze volt olyan is, aki hálás volt a posztért:

Ez egy rézsikló. Teljesen ártalmatlan. Megkérdezhetem, hogy merrefelé találkoztál vele? Ha priviben tudnál küldeni egy pontos koordinátát vagy címet, azt megköszönném. Felvenném az adatbázisunkba. (Ott dolgozom a látogatóközpontban.)

– köszönte meg egy csoporttag.