Óriáskígyó miatt riasztották a rendőröket Újpestre

Nem mindennapi történetet osztott meg nemrég az Állat- és Természetvédelmi Őrszolgálat Újpest közösségi oldalán arról a lakosról, aki kis híján sokkot kapott egy kígyótól. Az eset még pár nappal ezelőtt történt, ám mint utólag kiderült, felesleges volt az aggodalom. A helyi katasztrófavédelmet az egyik éjjel riasztotta egy helyi nő, mondván „óriáskígyót” látott a szomszédja előszobájában. A rendőrség nagy erőkkel ki is vonult a helyszínre, ám meglepő módon a feltételezett kígyónak már hűlt helye volt.

A szakértő szerint ha kígyót találunk, egyből értesítsük a hatóságokat Fotó: Pixabay

Miután a lakás főbérlője ajtót nyitott, a terráriumban csak egy Királypiton és egy sikló volt. Azt egyelőre nem tudni, hogy a bejelentő mi alapján gondolt a legrosszabbra, ám a kiérkező egységek úgy vélik, hogy a hölgyet nagy valószínűség szerint egy nagy porszívócső zavarhatta meg. Bár ez az eset szerencsésen végződött, nem árt óvatosnak lenni. Both Zoltán vadállatbefogó lapunknak azt mondta, hogy ha kígyót találunk, mindenképpen szakértőt hívjunk.

Magyarországon két kígyófaj őshonos, a keresztes vipera, és a pallagi vipera, fontos azonban hozzátenni, hogy ezek az állatok nem veszélyesek az emberre. Ezek a kígyók a nagy hőségben hajlamosak ugyanakkor arra, hogy nyáron a házakba menjenek hűsölni

– hívta fel a figyelmet.

A szakértő rengeteg olyan esettel találkozik, amikor a lakásokból kell kimenteni a riadt állatokat, mivel agyon akarják verni őket, annyira félnek tőlük. Bár az esetek többsége szerencsésen végződik, néha azért előfordulnak balesetek. Kígyómarás esetén érdemes hozzátenni, hogy a közhiedelemmel ellentétben csak nagyon ritkán kell ellenszérumot beadni. Both Zoltán szerint ez olykor többet árt, mint használ, mivel az is kígyóméregből áll. Maga a marás mértéke ráadásul többfajta is lehet.

Pár tízezer forintért már beszerezhető egy vipera a feketepiacon Fotó: Facebook/Àllat ès Természetvédelmi Járőrszolgálat

Mint ahogyan a szakértő rámutatott, van száraz, úgynevezett „figyelmeztető” marás, amikor még nem kerül méreg a szervezetbe, a zsákmányszerzési marás ugyanakkor már komoly következménnyel járhat, mivel a kígyó ez esetben képes a méregmirigyeinek a 90 százalékát is kiadni.

Ilyenkor már elengedhetetlen az ellenszérum beadása, igaz, ilyesmi nagyon ritkán fordul elő. Both Zoltán a 23 éves pályafutása alatt csak elvétve találkozott olyan esettel, ami komolyabb balesettel járt volna.

Magyarországon a keresztes vipera a zemplémi hegységben őshonos, a rákosi vipera pedig a Kiskunsági Nemzeti Parkban fordul elő. Fontos kiemelni, hogy ezeknek a kígyóknak gyenge a mérgük, orvosi szempontból egyedül a keresztes vipera az, ami olyan sérülést okozhat, ami komolyabb orvosi beavatkozást igényelhet

– hívta fel a figyelmet.

Both Zoltán szerint minden ilyen állat tartása engedélyköteles Magyarországon, ebből adódóan nagyon kevés azoknak a száma, akik ilyen hüllőket tartanak. A szakértő szerint nagy visszatartó erő az ellenszérum is, melynek ára ampullánként 1 millió 600 ezer forint.