A Metropol Fekália folyik a 120 millióért felújított tér padjain cikke indította el azt a folyamatot, aminek a végén a pálmafáiról elhíresült Horváth Csaba polgármester egy kommentje miatt írásbeli figyelmeztetést adott az egyik zuglói képviselőnek, aki anyázással válaszolt arra, hogy egy önkormányzati alkalmazott vadbaromnak nevezte. Bár a Thököly út 150. alatt álló, 16 millióért felújított üres önkormányzati üzletre még azóta sem írta ki a pályázatot Zugló önkormányzata, azt jó tudni, hogy belpolitikai cicaharcokra odafigyel a polgármester...

Horváth Csaba polgármester résen van, figyel a kommentekre! Bárcsak a kerület ügyeire figyelne így... – Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI

„Maga egy vadbarom!”

A megfeddett képviselő nem más, mint Várnai László, a CivilZugló Egyesület elnöke, aki a Metropol fekáliás cikke után hosszas blogbejegyzésben bírálta a Zuglói Városgazdálkodási Zrt. működését, amiben arra is kitért, hogy a cikkünkben szereplő, 16 millió forintért felújított, Thököly út 150. szám alatti üzlethelyiség továbbra is üresen áll, sőt, Zugló önkormányzata jelenleg egyetlenegy üzlethelyiség kiadására sem írt ki pályázatot. Várnai a Zuglóiak fóruma Facebook-csoportban is megosztotta mind a Metropol cikkét, mind blogbejegyzését, ezek alatt a posztok alatt feszült össze Varga Andrással, a Zuglói Városgazdálkodási Zrt. szervezeti és koordinációs szakértőjével. Kettejük vitája nem új keletű, és általában a sértegetésektől sem mentes, de most kicsit eldurvult az adok-kapok.

Elpattant egy húr...

Maga egy vadbarom!

– írta Varga Várnainak, aki erre így válaszolt: „András a maga jó édes anyukája a vadbarom. Tegyen lakatot a mocskos szájára, mert egyszer belelépek.” Várnainál már a sokadik megalázó sértegetésre szakadt el a cérna. Arra azonban senki sem számított, hogy Varga András az üggyel a „pálmafás” polgármesterhez siet, és beárulja Várnait. Voltaképp még az árulkodásával sem lenne gond, ha polgármester úr nem érezte volna azt, hogy neki azonnal cselekednie kell, és meg kell büntiznie a képviselőt, akit beárultak nála... Mint az oviban.

„Tisztelt Képviselő Úr! Sajnálattal olvastam, hogy a Zuglóiak fórumán egy poszt alatti kommentben olyan stílust engedett meg magának, ami képviselőként megengedhetetlen, de valójában egyáltalán emberként sem megengedhető, hogy egy vitában odáig ragadtassa magát, hogy az önnek nem tetsző kommentelőnek a hozzátartozóját, ráadásul az édesanyját illetlen szavakkal illesse! Szabad a véleményeket ütköztetni, de ez nem járhat ilyen durvasággal. Ha valakinek elfogytak az érvei, inkább maradjon csendben. Ön egy képviselő, Zuglót képviseli, és a zuglói képviselő-testületet is, így felelős annak a hírnevéért. Ez a stílusa azonban intézményünkre is rossz fényt vet. Kérem, a továbbiakban tartózkodjon a képviselő-testületi tagságától méltatlan viselkedéstől” – szólt Horváth Csaba írásbeli figyelmeztetése.

Varga András aFacebookon osztotta meg Horváth Csaba intelmeit. Fotó: Facebook

És hogy ez a figyelmeztetés hogyan is került ki a nyilvánosság elé? Hát úgy, hogy az árulkodó Varga András megkérte a pálmafás polgármestert, hogy kitehesse azt a netre. „Ma délután megkaptam polgármester úr reakcióját, és felhatalmazását arra is, hogy közzétegyem figyelmeztető észrevételét, mellyel Várnait illetik!” – dicsekedett Varga óvodás árulkodásával. Látják már, mekkora elképesztő munka folyik a zuglói önkormányzatnál? Milyen vasszigorral kell fellépnie a polgármesternek, hogy igazi rend legyen a kerületében?

Az üresen álló üzlethelyiségek nem érdeklik a polgármestert

Várnai persze nem maradt el a válasszal sem, hiszen az, hogy egy önkormányzati alkalmazott vadbaromnak nevezett egy képviselő-testületi tagot, Horváth Csaba levelében szót sem érdemelt. „András, ön itt a fórumon rendszeresen ostobáz le, minősít nagyjából mindenkit. Engem gyakorta nevez bűnözőnek, egyszer egy éjszakai szeánszán már a zsidózásig is eljutott. Teszi ezt ráadásul önkormányzati alkalmazottként, a legproblémásabb cég belső ellenőreként, fizetett »szakértőként«, nem ritkán munkaidőben. Eddig én ezeket a minősítgetéseit eltűrtem. A »vadbarom« kifejezést azonban még képviselőként sem kell eltűrnöm. Ez túlmegy egy ponton. Ezért kapott most először a magáéhoz hasonló durva választ. A fenti posztja is abból indul ki, hogy én hazudok, bár erre semmi bizonyítékot nem hoz fel.

Valójában ön próbálja védeni a céget, mely évi 5 milliárdot költ el, látszat nélkül, a céget, ahol önt kifizetik, a saját állását, a felelősségét, a kenyéradó szoci főnökeit

– válaszolta Várnai arra, hogy Varga András megosztotta árulkodásának eredményét. A kommentelők többsége óvodának és cicaharcnak nevezte az összefeszülést és a polgármester beavatkozását. Mindenesetre jó tudni, hogy vannak a fontos dolgok Zuglóban, és a nem annyira fontos dolgok.

Horváth Csabát ugyanis az egyáltalán nem zavarta, hogy a képviselő és önkormányzati alkalmazott között az adok-kapok azért alakult ki, mert Várnai László szóvá tette, hogy Zugló önkormányzata jelenleg egyetlenegy üzlethelyiség kiadására sem írt ki pályázatot, még arra az üzlethelyiségre sem, amit nemcsak felújítottak 16 millió forintért, de az előtte lévő teret is megcsinálták 120 millió forintból...