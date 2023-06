Mi történik Zuglóban? Nem lehet pályázni, gazdátlanok az önkormányzati ingatlanok

Önálló életre kelt a Metropol „Zuglói botrány: fekália folyik a 120 millióért felújított tér padjain” című írása. Először a budapestiek buzdultak fel, és írták meg, miket tapasztalnak főváros szerte, majd a zuglói politikai színtéren vált csatározás tárgyává a cikk. Várnai László, a CivilZugló Egyesület elnöke hosszas blogbejegyzésben bírálta a Zuglói Városgazdálkodási Zrt. működését, amiben arra is kitért, hogy a cikkünkben szereplő, 16 millió forintért felújított, Thököly út 150. szám alatti üzlethelyiség továbbra is üresen áll, és csak arra vár, hogy valaki végre kivegye. Ahhoz azonban ki kéne írni rá a pályázatot, erre azonban évek óta nem kerül sor. Mi történik Zuglóban az önkormányzati ingatlanokkal?

A zuglói „fekáliás téren” álló üzlethelyiséget 16 millióért újították fel. Azóta is üresen áll – Fotó: Végh István / Metropol

15 hónapja vizsgálódnak

A Zuglói Városgazdálkodási Zrt. vezérigazgatóját, Baracskai Gábort még 2022 áprilisában menesztették. Horváth Csaba, a pálmafás budai luxusvillájáról elhíresült zuglói polgármester mindössze annyival indokolta a döntést, hogy „nem megfelelően működött a cég”. 2021 decemberében már felügyelőbizottságot állítottak fel, amely arra lett volna hivatott, hogy átvizsgálja a cég működését. Csakhogy, mint azt Várnai László blogbejegyzésében írja, az elmúlt 15 hónap nem volt elég arra, hogy befejezzék a vizsgálódást.

Folyik a fekália a 120 millióért felújított tér padjain – Fotó: Végh István / Metropol

Először a határozatokat sem voltak hajlandóak kiadni, ám Várnai hathatós közbenjárására született egy jegyzői állásfoglalás arról, hogy nyilvánosságra kell hozni a határozatokat, ezután pedig a képviselő-testület azt is megszavazta, hogy az önkormányzati cégek felügyelőbizottságainak napirendje és a határozataik folyamatában kerüljenek ki a cégek honlapjaira. A Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2019. (XI. 7.), módosított önkormányzati rendelete ki is került a Zuglói Városgazdálkodási Zrt. honlapjára. „Az önkormányzat többségi befolyása alatt álló gazdasági társaság, mint adatkezelő saját honlapján a »Közérdekű adatok« menüpont alatt gondoskodik a) a felügyelőbizottsági ülés meghívójának, valamint a felügyelőbizottsági ülések tervezett napirendjének közzétételéről, a meghívó kiküldésétől számított 10 munkanapon belül; b) a felügyelőbizottság által hozott határozatok – vonatkozó jogszabályoknak, különösen az adatvédelmi szabályoknak megfelelően előkészített – közzétételéről, a határozat meghozatalától számított 10 munkanapon belül; c) a felügyelőbizottság éves beszámolójának közzétételéről, amennyiben az nem ütközik a vonatkozó jogszabályok, különösen az adatvédelmi szabályok rendelkezéseibe” – írják. „A felügyelőbizottság által hozott határozatok” fül alatt azonban mindössze a „feltöltés alatt” üzenet jelenik meg, határozat egy sem.

Lenne mit kivizsgálni

Pedig lenne feladata a felügyelőbizottságnak, például kivizsgálni a 120 millióért felújított tér és a hozzá 16 millióért felújított üzlethelyiség történetét is. „Emlékezhetünk Karácsony őszintén találó megjegyzésére: Horváth Csaba legalább azt tudja, miért lehet börtönbe menni. Lekezelő, de találó megfigyelés. Horváth és rutinos jegyzője tényleg több esetben épp időben hátráltak ki egy-egy, a törvényességet átlépő zrt.-s döntésből. Tökéletes példa volt erre a Thököly út 150. bolthelyiségének ügye, az elcserélés törvénytelen kísérlete” – írja blogbejegyzésében Várnai, a fekáliás tér ügyére, és a mögötte meghúzódó mutyira célozgatva.

Láttak már ilyen okos gazdálkodást, mint ami Zuglóban folyik? – Fotó: Facebook

Mint arról a Metropol már több ízben is beszámolt, a „Szajna-parti életérzés” nevet viselő program a Varsó utca végének teresedését tűzte ki célul, és ezzel egyidejűleg a tér sarkán már évek óta üresen álló, önkormányzati tulajdonú üzlethelyiséget is kipofoztatta az önkormányzat – potom 16 millió forintért. Hamar kiderült, hogy egy másik önkormányzati tulajdonú üzlethelyiségben működő francia cukrászat költözne a frissen felújított ingatlanba, csakhogy a Zuglóban hatályos helyiségbérleti rendelet nem tartalmaz cserelehetőséget, az önkormányzati helyiség bérbeadása kizárólag nyilvánosan meghirdetve, pályáztatás útján történhet. Horváth Csabáék így – minden bizonnyal nem túl nagy kedvvel – mégsem adták oda csere útján az üzlethelyiséget, ami azonban azóta is üresen áll.

Üresen állnak az önkormányzati ingatlanok

Várnai később a Facebookon, a Zuglóiak fórumában is megpendítette az üresen álló üzlethelyiségek ügyét, és konkrétan rákérdezett arra, hogy hogyan lehetséges, hogy Zugló önkormányzata jelenleg egyetlen egy üzlethelyiség kiadására sem írt ki pályázatot.

Nincs meghirdetett helyiség bérbeadásra – Fotó: Zuglói Városgazdálkodási Zrt.

Ekkor jelent meg Varga András, a Zuglói Városgazdálkodási Zrt. szervezeti és koordinációs szakértője. „Az, hogy nincs lakás kiadva, az tisztán önkormányzati feladat, semmi köze nincs a Városgazdálkodásnak hozzá. A Városgazdálkodás (mint már ezredszer is elmondtam) nem vagyonkezelő, minden, de minden ingatlan esetében a vagyonkezelő tulajdonos, azaz a Várnait is tartalmazó képviselő-testületnek van lehetősége bármit is tenni. Ha a képviselő-testület úgy dönt, hogy kiad egy helyiséget, akkor annak ügyintézése van a Városgazdálkodási Zrt-nél. Lakások esetében még ennyi sincs!” – írta le Varga, akinek ez esetben igaza van: a 14. kerületben a helyiség bérbeadásával kapcsolatos tulajdonosi jogkörök gyakorlása az önkormányzat képviselő-testülete hatáskörébe tartozik, néhány esetben a Gazdasági Bizottság, vagy a polgármester van döntési helyzetben.

Válasz ettől persze még nem született a kérdésre: kinek állhat vajon érdekében, hogy ezek a zuglói ingatlanok üresen álljanak?