Tévedtek a tudósok: ezt a károsnak hitt szokást ne hagyd ki lefekvés előtt!

Bizonyára már mindenki tapasztalta legalább egyszer azt az érzést, hogy éppen abban a pillanatban tör rá az éhség, mikor elhelyezkedik az ágyában. A tudósok azonban hosszú ideig azt a nézetet vallották, hogy lefekvés előtt már nem ajánlatos bármit is enni, főleg nehéz vagy édes ételeket, mert ezáltal gyakorlatilag ellehetetlenítjük a nyugodt éjszakai alvást. Egy friss kutatás szerint azonban erről szó sincs – írja a Mirror.

Fotó: Pixabay

Fergus Smithers gasztroszakértő szerint, ha lefekvés előtt elfogyasztunk pár kocka étcsokoládét, akkor sokkal gyorsabban fogunk elaludni, és az éjszakai felriadásoktól sem kell tartanunk. Mindezt az édességben található, nyugtató hatású összetevőknek köszönhetjük, mint a magnézium vagy a triptofán. Míg a magnézium az izmok ellazításában játszik közre, addig a triptofan megemeli a szerotoninszintet, amely a hangulatot és az alvásminőséget is javítja.

Smithersnek arra az esetre is van javaslata, ha valaki nem akarna már este édességet enni, de bebiztosítaná a pihentető alvását – számukra banánt vagy kivit tud javasolni. Ha kivit eszünk lefekvés előtt, sokkal gyorsabban jutunk el a mélyalvásfázisba, míg a banánban nyugtató, lazító hatású ásványi anyagok találhatók, valamint rostban is gazdag, amely a jóllakottság érzetét növelve segíti elő a gyors elalvást. Ha pedig valaki végképp ódzkodik az édes ízektől, akkor a fodros kel lehet a kellemes alvás kulcsa: ez a zöldség is gazdag magnéziumban – vagy esetleg a hummusz, ami pedig kiváló triptofánforrás.