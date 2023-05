Szex, ital és csoki: a 102 éves néni elárulta, mi a hosszú élet titka

Az, hogy milyen hosszú életet élünk, az esetek túlnyomó többségében a genetikán és a szerencsén múlik. Egészséges géneket kell örökölnünk, és bíznunk kell abban, hogy ne támadja meg a szervezetüket semmilyen súlyosabb betegség, illetve ne szenvedjünk balesetet. De mindezeken túl is kevés az olyan eset, amikor valaki eléri a 100 évet. Most egy 102 éves néni arról számolt be a Mirrornak, hogy mi a titka.

Joyce Jackman egy fergeteges születésnapi bulival és tortával ünnepelte meg 102. születésnapját. Esssexben él egy idősek otthonában, most pedig gondozói körében mulatott az idős, mégis fiatal hölgy. Annyira jól érezte magát, hogy nem is szerette volna, hogy véget érjen a nap, közben pedig megsúgta a titkot, hogy mi a hosszú élet titka.

Fiatalon egy édességboltban dolgozott Joyce, majd amikor kitört a második világháború, segítőként csatlakozott. Élete középpontjában mindig a segítségnyújtás áll: szeretett vigyázni a környékbeli gyerekekre, emellett imádott édesanyjával tortát sütni és a barátaival mulatni. A háború után férjhez ment Terence Jackmanhez, ám közös gyermekük nem született. Mióta az idősek otthonában él, keresztrejtvényeket fejt és napilapokat olvas.

”Nyblivna 102-åringen Joyce Jackman ger sina bästa tips för att få ett långt och lyckligt liv.

– Bra sex och bra sherry, säger Joyce till SWNS.” https://t.co/gqFYJ00ZoO — ♡𝓑𝓮𝓵𝓵𝓪 𝓛𝓾𝓷𝓭𝓰𝓻𝓮𝓷♡ (@HonSomKrigar) May 27, 2023

Arról is mesélt, hogy szerinte mi a hosszú élet titka. Szerinte a kulcs a sok és jó szex, valamint a sherry gyakori fogyasztása. A boldogságot ugyanakkor nem tudja elképzelni csokoládé nélkül.

Nem hiszem el, hogy 102 éves vagyok. Biztos az a sok csokoládé segített, amit megettem

- nevetett, a nővérek pedig elmesélték, hogy Joyce-nak nagyszerű humora van, és folyton megnevetteti őket.