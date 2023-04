Ezt zabálni fogod, nézd meg mi készült III. Károlyról – Videó!

Már nincsen sok idő hátra III. Károly király koronázásáig. Az utóbbi időben már sok érdekesség kiderült a ceremóniával kapcsolatban, például az is, hogy ki alkotta meg az uralkodó számára a koronázási jelvényét.

III. Károly királyról készült csokoládészobor Fotó: AFP

Most a nagy esemény kapcsán egy újabb dologgal kedveskedtek a 74 éves királynak. III. Károly koronázása alkalmából egy élethű mellszobrot készítettek, méghozzá nem is akármiből, csokoládéból. Az uralkodó életnagyságú szobra több mint 17 liter olvasztott csokoládéból készült és a súlya 23 kiló.

A különleges műalkotást négy héten át készítették és a III. Károly királyt abban a ruhában ábrázolja, amelyet várhatóan a ceremóniáin is viselni fog majd. A szobor elkészítéséhez Snickers, Mars, Twix, Milky Way, Galaxy és Bounty minicsokoládékat is felhasználták.

A csokoládékészítőkből és makettezőkből álló csapat a Mars Wrigley’s édességgyártó cég számára készítette a műalkotást és a cég slough-i székhelyén állítják majd ki.

A csapat órákig tanulmányozta a királyról készült felvételeket, hogy megörökítse az uralkodó valódi képmását, és a hasonlóság kísérteties

– idézte Emily Owen menedzsert a BBC.

Mutatjuk, így készült a királyt ábrázoló édesség: