Ma szupersztárok és szuperautók lepik el Magyarországot! – Ide érkeznek a sztárok

A 24. Gumball 3000 Rally keretében több mint 100 résztvevő vezet keresztül Európán, hat nap alatt érnek el Edinburgh-ból Montenegróig. A mezőnyben a klasszikusoktól a futurisztikus hiperautókig, a Bugattitól a Kurupt FM Mobilig mindenfajta autó megtalálható lesz.

Ma szupersztárok és szuperautók lepik el Magyarországot! Fotó: Oskar Bakke

A sztárok a részvételükkel pénzt gyűjtenek a Gumball 3000 Alapítvány részére, így támogatnak alacsony jövedelemmel rendelkező fiatalok által életre hívott projekteket.

A futamot Maximillion Cooper, a Gumball 3000 alapítója, házigazdája és felesége Eve, a Grammy-díjas amerikai rapper celebpáros vezeti. Mögöttük számos Gumball kedvenc sorakozik fel, többek között Michael Dapaah & Yung Filly brit műsorvezetők, az amerikai rap legenda Bun B, az angol Dizzee Rascal, a Grammy-díjas amerikai producer, Dallas Austin.

Újoncok is csatlakoznak idén a csapathoz, a BBC „People Just do Nothing” komikusai, népszerű influenszerek, a Kurupt FM-ből MC Grindah és DJ Beats, valamint Harry Pinero, Alhan Gencay és még sokan mások.

A közösségi média és az eSport influenszerei, DailyDrivenExotics, Shmee150, Mat Armstrong, Mark McCann, Pitstop Podcast is csatlakoznak, akik kalandjaikat saját Youtube-, TikTok- és Instagram-csatornáikon keresztül osztják majd meg követőikkel.

Az esemény június 10-én, szombaton egy látványos autókiállítással kezdődött Edinburgh-ban, a George Streeten. A Gumball Rally szuperautóiból és szupersztárokból álló csapata június 15-én, délután 16 órától folyamatosan érkezik Budapestre, az Ybl Miklós térre.

A rendezvény ingyenes!

Lomtalanítás kezdődik a XI. kerületben

A XI. kerületben június 15. csütörtöktől június 28. szerdáig tart a lakossági lomtalanítás. Az egyes ingatlanokra vonatkozó lomkikészítés pontos időpontjáról a lakosok a postaládájukba eljuttatott hírlevélből, valamint az FKF honlapjára feltett térképről tájékozódhatnak.

Budapest közterületi rendjének és tisztaságának megóvása érdekében kérik, hogy a lomokat csak a címükre vonatkozó napon, 18 óra után készítsék ki. A nem a megjelölt időpontban történő lomkikészítés közterület-szennyezési szabálysértésnek minősül.

Lomtalanítás alkalmával kizárólag a háztartásban feleslegessé vált nagy darabos hulladék (pl. elhasználódott bútorok, ágybetétek, szőnyegek) helyezhető ki a ház elé.

130 éve halt meg Erkel Ferenc

1893. június 15-én Budapesten halt meg Erkel Ferenc zeneszerző, a nemzeti opera megteremtője, a magyar Himnusz megzenésítője.

Erkel Ferenc nagyváradi és pozsonyi tanulmányai után 18 évesen Kolozsvárra szegődött házi zenetanárnak. 1834-ben került Pestre, ahol több színháznál volt karnagy, majd 1837-től harminc éven át első karmester és zenei vezető volt a Pesti Magyar (később Nemzeti) Színháznál.

Első operája, a Bátori Mária 1840-ben készült, 1844-ben mutatták be a Hunyadi Lászlót, majd megnyerte azt a pályázatot, amelynek köszönhetően ő zenésíthette meg Kölcsey Himnuszát.

1853-ban az ő vezetésével alakult meg a Filharmóniai Társaság, 1861-ben pedig bemutatták leghíresebb operáját, a Bánk Bánt.

1875-ben közreműködött a Zeneakadémia megalakításánál, főzeneigazgatója lett az 1884-ben megnyílt Operaháznak. Mindemellett nemzetközi hírű sakkozó is volt.

Ma van a tapas világnapja

2016 óta június minden harmadik csütörtökén ünnepeljük a tapas napját. A tapas nem más, mint egy spanyol eredetű, étvágygerjesztő falatka, ami gyakorlatilag bármilyen hozzávalóból állhat és jól kiegészíti a felszolgált italokat.

Meleg, napsütéses időnk lesz ma

Csütörtökön délkelet felől megnövekszik majd a felhőzet és az ország délkeleti tájain néhol gyenge eső, zápor is előfordulhat. Északnyugat felé haladva egyre több napsütés lesz. A nappali hőmérséklet 20-25 Celsius-fok között valószínű – írta meg a Köpönyeg.

Többezer éves kultúrák találkozása

A Magyar Nemzeti Táncegyüttes meghívására érkezett Magyarországra a dél-koreai Mutdance társulat, amely a 10. Nemzetközi Színházi Olimpia keretein belül mutatja be a Bemut című előadásukat először június 15-én Győrben, a Magyar Táncfesztiválon, majd június 17-én és 18-án Budapesten, a Nemzeti Táncszínházban.

Zsuráfszky Zoltán és Zs. Vincze Zsuzsa, a Magyar Nemzeti Táncegyüttes vezetői fontosnak tartják, hogy többezer éves kultúrák találkozhassanak egymással a színházi olimpia keretében, ezért hívták meg Korea egyik legnagyobb táncegyüttesét, amely szintén ars poeticájának tartja hazájuk folkhagyományainak ápolását.

A kizárólag nőkből álló Mutdance Company a modernitás, a tradíció, a koreai és a globális kultúra fúzióján keresztül fogalmazza újra a kreatív tánc fogalmát.

A Bemut című előadás a társulat legikonikusabb koreográfiáit vonultatja fel, ötvözi a társulat régi és új munkáit, amelyekben a közös nevező a rájuk jellemző egyedi mozgásvilág és koreográfia.

Forgalomkorlátozásokra számíthatunk a fővárosban

Megemlékezés miatt ideiglenes forgalomkorlátozás lesz június 15-én és június 16-án Budapest V. kerületében. Tilos lesz megállni június 15-én 20 órától június 16-án 10 óráig a Jászai Mari téren, a Margit híd déli oldalán lévő parkoló teljes területén.

Gyűlés miatt ideiglenes forgalomkorlátozás lesz június 15-én Budapest V. kerületében. Tilos megállni június 15-én 8 órától 20 óráig a Szemere utca mindkét oldalán, az Alkotmány utca és a Szalay utca között.

Biztosítás miatt ideiglenes forgalomkorlátozás van június 13. és június 16. között Budapest V. kerületében. Tilos megállni június 14-én 22 órától június 15-én 11 óra 30 percig, valamint június 15-én 22 órától június 16-án 18 óráig a Nagy Ignác utca mindkét oldalán, az Alkotmány utca és a Szalay utca között.