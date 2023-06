Keressük Budapest legfinomabb lángosát - Videó!

Se szeri, se száma Budapesten a jobbnál jobb lángosozóknak, a legtöbb helyen mindenki megtalálhatja a számára legfinomabb csemegét, azt azonban már kevés hely mondhatja el magáról, hogy nap, mint nap kígyózó sorok vannak. Ilyen a Flórián téri aluljáróban található Krumplis lángosos . Ez hely lett olvasóink kedvence is azon a szavazáson, amit a Metropol a közel múltban hirdetett meg a Facebook-on.

Van, aki már évek óta visszajár a különleges lángosért Fotó: Metropol

Az üzlet előtt gyakran 10-20 percet kell várni, mivel rengetegen vannak, ami egyáltalán nem csoda, hiszen sokak szerint itt készül a legfinomabb lángos a fővárosban. A legtöbben a hagyományos sajtos-tejfölösre, fokhagymásra esküsznek. Az utóbbi időben azonban a sima lángosok mellett már egyre több olyan lángossal is találkozni, aminek a tésztája is különleges alapanyagokból készül.

Kígyózó sorok vannak, nap, mint nap Fotó: Fotó: Metropol

A kis büfében a hagyományos sajtos-tejfölös mellett sonkásat és kapros-túrósat is kóstolhatunk, de a töltött lángos is igen népszerű. Ami a helyet leginkább megkülönbözteti a többi büfétől, az az, hogy a lángos egyáltalán nem olajos, és az adag is éppen tökéletes, mindnek krumplis a tésztája, így nagyon laktatók. A választék a megszokott variánsoktól (krumplis, sajtos, sonkás, sajtos-tejfölös lángos) a különlegesebb ízesítésekig (virslis, tzatzikis) terjed.

Évek óta idejárok, én szerintem ez a legfinomabb lángos, amit eddig ettem. Több helyen is próbálkozunk, de ide visszajárunk

- mondta lapunknak Ágnes.

Egy másik vásárló is elismerően nyilatkozott a helyről:

Az elsőt megettem, és azóta azt mondom, hogy a világ legjobb lángosa, ettem ezer helyen, de ilyet még sehol

- vélekedett Tibor.

Az árak ellentétben a többi budapesti, és vidéki helyhez képest jóval kedvezőbbek, mint máshol. Édességnek van még gofri, illetve nutellás, túrós, csokis, lekváros óriáspalacsinta, hogy csak néhányat említsünk a variánsok közül.

A betérők nagy része törzsvendégnek számít, akikre a körforgás jellemző: aki egyszer megkóstolja, hetekig visszajár, aztán jön a telítődés és a muszáj-szünet, majd az egész kezdődik elölről.