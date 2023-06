Kiderült a káposztásmegyeri bűz oka: nagy a baj, elöntötte a szennyvíz az erdőt

Több, mint két hónapja elviselhetetlen szag kínozza a káposztásmegyeri Somlyói Nagy Sándor utcában élőket – írta korábban a Metropol. Mivel már a saját udvarukra sem tudtak kimenni a lakók, ezért összefogtak, hogy kiderüljön, mi okozza a bűzt. Felkeresték a rendőrséget, a csatornázási műveket és a polgármestert is, de akkor még nem tudták, hogy mi okozhatja a problémát. Ám most egy nagyobb átvizsgálás után kiderült: a lakóövezetet szegélyező erdőből jött a bűz, ugyanis elárasztotta a szennyvíz.

Az erdőt ellepte a szennyvíz, ami egy ismeretlen aknából jött fel. Fotó: olvasói

Szellőztetni se lehetett a szagtól

A saját udvarunkra sem tudtunk kimenni és szellőztetni sem tudunk

– mondta korábban lapunknak Brigitta. A fiatalasszony szerint elképzelhető volt, hogy valaki a patakba önti illegálisan a szennyvizet, ami ezt a borzasztó szagot okozza.

"Azonnal tenni kellett valamit, így az összes szervezetnek szóltunk, akinek csak lehetett. Tulajdonképpen két hónappal ezelőtt vettük észre, hogy az erdő felőli részen terjeng a trágyaszag. Először azt hittük, hogy a csatornával van probléma, ezért riasztottuk is a csatornázási műveket. Ők is kijöttek ellenőrizték kétszer is, de mindent rendben találtak. Ők vetették fel, hogy talán valaki a patakba önti a szennyvizet."



Napokig szivattyúzták a szennyvizet. Fotó: olvasói

Eldugult, ismeretlen aknából jön a szennyvíz

A napokban kint voltak megint a csatornázási művektől

– folytatta Brigitta.

A lakók már nem bírták idegekkel a bűzt. Fotó: olvasói

"Az erdős szakaszt vizsgálták, ami drótkerítéssel van körbekerítve. Kivágták a kerítést és bementek felderítésre. Ők mondták, hogy szennyvízzel van tele az erdő… Találtak egy eldugult, ismeretlen nyitott aknát, amiből dől fel a szennyvíz. Elkezdtek szivattyúzni, ami elég sokáig tartott. A térképész szakemberek pedig most nyomozzák, hogy kihez tartozik a csatorna, de egyelőre erre nem tudott válaszolni."