Fontos üzenettel fordult Orbán Viktor az érettségizőkhöz és diplomázókhoz

Idén több mint 70 ezren érettségiztek a magyar középiskolákban, és nagyjából 50-55 ezren tettek sikeres államvizsgát a felsőoktatási intézményekben. Ők valamennyien megkapják a miniszterelnök köszöntő levelét a bizonyítványuk, illetve diplomájuk mellé.

Fotó: Bús Csaba / Petőfi Népe

Mostanra hagyománnyá vált ez a levélküldés, mivel Orbán Viktor ezzel a figyelem gesztusát adja meg a tanulóknak és a nagybetűs életbe kilépőknek

– mondta el Nyitrai Zsolt az Origónak, emlékeztetve arra, hogy a kormányfő először 2020-ban köszönte meg a diákoknak, hogy a koronavírus-járvány miatti speciális körülmények között is helyt álltak a vizsgákon.

A miniszterelnöki főtanácsadó kiemelte, hogy Magyarország kormánya több programmal is támogatja a tanulókat. Ezek közül említette

az ösztöndíjprogramokat a felsőoktatásban a kiemelkedő tehetségeknek,

az ingyenes tankönyveket a közoktatásban tanulóknak,

az ingyenes nyelvvizsga lehetőségét a középiskolásoknak,

a KRESZ-vizsga részleges támogatását,

a diákhitel összegének megemelését az erre is vonatkozó kamatstoppal.

Hangsúlyozta, hogy vonzó jövőképet kívánnak teremteni a fiataloknak, segítve a tanulmányok befejezése utáni kilépésüket a munkaerőpiacra, az önálló egzisztencia megteremtését, a saját otthonhoz jutást, és a támogatást a családalapításhoz, hiszen a fiatal generációk a jövő ígéretét jelentik.

A miniszterelnöki főtanácsadó beszámolt arról is, hogy június 15-én indult a regisztráció az idei Nyári diákmunka programra, amelynek keretében idén 3,5 milliárd forintos keretösszegből ösztönözhetik bértámogatással a középiskolások és egyetemisták vakációs foglalkoztatását. Nyitrai Zsolt arra is emlékeztetett, hogy a kormány döntésének köszönhetően a diákok zsebében 140-180 ezer forinttal is több maradhat, tekintettel a 25 év alattiak szja-mentességére.