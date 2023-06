Ezt a szívszorító dalt énekelte Szvoboda Bence emlékére a gyerekkori barátja

Megható jelenetnek lehettek tanúi, akik a minap Lantos Gábor előadóművész fellépését választották programjuknak. Az énekes rajongói jól tudják, hogy gyermekkora óta közeli barátságot ápolt Szvoboda Bence motokrosszversenyzővel. A 31 éves sportoló egy csehországi versenyen felborult, és több sporttársa is áthajtott rajta. Napokkal később, a kórházban halt bele a sérüléseibe.

Lantos Gábor fontosnak tartotta, hogy a koncertjén megemlékezzen a barátjáról.

Szvoboda Bence 31 évet élt – Fotó: Móricz István

Ezt a számot egy olyan embernek küldöm, aki sajnos már nincs közöttünk. Pár napja távozott, és remélem, hogy most már jó helyen van, és hallja, és újra mer álmodni – mondta, majd elkezdte énekelni Elvis Presley If I Can Dream című dalát. A szerzemény szívszorító szöveges szerint valahol biztosan fényesebben égnek a lámpák, és kell lenniük olyan madaraknak, melyek magasabban repülnek a kékebb égbolton.

Gábor a közösségi profilján kifejtette, hogy az érzései kavarognak, és próbálja az elfogadhatatlant elfogadni, hiszem rengeteg családi- és motoros közös emlékük van.

Nemcsak kiváló sportoló, hanem egy szerény, jószívű srác volt!

– méltatta Bencét, majd megszólította:

– Hálás vagyok a sorsnak a sok évért, amit együtt motoroztunk, a tanításért, amit Édesapádtól kaptam, és hogy láthattalak felnőni és profivá válni. Büszke vagyok Rád , mert aki mert az álmaiért élni, az élt igazán! Örökké a szívünkben élsz, Bajnok!