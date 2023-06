„Elsírtuk magunkat” – kilépett a bokorból és vonat elé ugrott egy férfi Dorogon, majd jött a dráma

„Ez az igazi emberség!” – kezdte lapunknak Cserép Éva. A napokban a 88 éves édesanyjával tartott hazafelé. Délután kettő óra körül indult a vonatuk a Nyugatiból, ám útközben Dorog és Esztergom kertváros között megállították a szerelvényt. Kiderült, hogy gázolás történt, ami miatt az összes utasnak el kellett hagynia a vonatot. Ám Éva édesanyja, akit mindenki csak Anci néninek hív, rosszul lett. Őt a kiérkező tűzoltók és mentők vették a gondjaikba.

Éva édesanyjával utazott a vonaton, amikor az asszony rosszul lett – Olvasói fotó

Édesanyámnak rákja van, emiatt voltunk az onkológiai intézetben vizsgálaton

– kezdte Éva. „Mindig autóval szoktunk menni, de sosem találok parkolót, ezért úgy döntöttünk, hogy most az egyszer vonattal megyünk. Minden rendben volt, már hazafelé igyekeztünk, amikor megállították a vonatot. Hamar jött is a kalauz, aki közölte, hogy mindenki vonuljon hátra, mert gázolás történt…”

Éváékat úgy tájékoztatták, hogy egy tahitótfalui férfi ugrott a vonat elé.

Azt mondták, hogy egy férfi kilépett a bokorból és a vonat elé vetette magát

– folytatta. „Elkezdtek az utasok leszállni és mi utoljára maradtunk, hiszen édesanyám nehezen mozog. Ekkor már a balesethez kiérkeztek a katasztrófavédelem emberei és a mentők is. Elsőnek a tűzoltók jöttek oda hozzánk, mivel látták, hogy nehézkes a leszállás”

A szakemberek azonnal Anci néni segítségére siettek.

Kedvességgel és tisztelettel fordultak Anci néni felé – Fotó: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

A tűzoltók hoztak neki egy létraszerűséget, majd szó szerint lekapták őt a vonatról

– mosolygott Éva. „Próbáltak viccelődni is édesanyámmal, ami nagyban megkönnyítette a kommunikációt, illetve ezzel építették a bizalmat is. Elvitték őt a hűvösbe, majd megkérdezték, hogy mit tudnak még segíteni. Ezután elmentek a túlsó oldalon lévő mentősökhöz, elkértek tőlük egy hordszéket, amit négyen tudnak megemelni. Ebbe ültették bele az édesanyámat, majd átcipelték a síneken, mint egy kis hercegnőt. Közben láttuk a letakart testet is a sínek mellett… Nagyon sajnáltuk a férfit.”

A helyszínelés miatt nem indult tovább a vonat, ezért az utasoknak az egy kilométerre lévő buszmegállóhoz kellett kisétálniuk a tűző napon.

A tűzoltók átadták édesanyámat a mentősöknek, akik ugyanolyan nagy szeretettel bántak vele, mint az előző szakemberek

– folytatta elbeszélését Éva. „Felajánlották, hogy elvisznek minket a buszmegállóba, de ha édesanyám rosszul van, akár hazáig is. Annyira jólesett, hogy ilyen emberséges mindenki, hogy édesanyámmal elsírtuk magunkat. Szeretnék üzenni is nekik: Nagyon sok egészséget és kitartást kívánok a munkátokhoz! A magánéletetekhez pedig tengernyi boldogságot! Nagyon hálás vagyok nektek!” – zárta szavait.