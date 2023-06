Brutális videó: a piroson átszáguldva gázoltak el egy ételfutárt a Jászai Mari téren

Szörnyű videók készülnek mostanában a budapesti közlekedésről. Nemrégiben arról számoltunk be, hogy egy elektromos rolleren két fiatal utazott, akik olyan nagy lendülettel vették be a kanyart, hogy szét sem tudtak nézni. Szerencsétlenségükre éppen egy busz is bekanyarodott, a rolleres pedig éppen a nagy jármű előtt esett el. Hajszálon múlt, majdnem keresztül hajtottak a fiatalokon. Most újabb megdöbbentő felvételt kaptunk.

Az ütközés utáni pillanatok

Szörnyű balesetet szúrt ki a Tények. A Margit hídról hajtott le egy autó, és haladt tovább egyenesen a Jászai Mari térnél. Bár a lámpa pirosra váltott, a sofőr úgy gondolta, hogy még gyorsan átcsusszan. Az előtte haladó robogós futár azonban – szabályosan – megállt a piros lámpa előtt, ezért az autó elsodorta őt.