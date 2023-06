Brutális videó: közvetlenül a busz előtt esett el az elektromos rolleres Újbudán

Amióta csak megjelentek az elektromos rollerek a közutakon, folyamatosan harcban állnak az autósokkal. Ennek oka legfőképpen az, hogy a rolleresek nem a járdán, hanem sokszor az autók és buszok között cikáznak, és gyakran kerülnek veszélyes helyzetekbe. Most a budapesti autósok közössége hozott nyilvánosságra egy sokkoló videót. Egy fedélzeti kamera rögzítette, hogy egy elektromos rolleren két fiatal állt (ami már önmagában igen veszélyes), s nagy merészen vették be a kanyart. Egyensúlyukat azonban elvesztették (ebben jelentősen közrejátszhatott az is, hogy ketten álltak az egyszemélyes rolleren), ezért felborultak. Pont ekkor kanyarodott azonban le egy busz, és az utolsó pillanatban sikerült félrehúzódniuk, a nagy jármű majdnem keresztül gázolt rajtuk.

Bizonyosan volt bosszankodás a busz vezetői fülkéjében, szerencsére azonban nem történt komolyabb baj.